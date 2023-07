Aflyst! Dansk festival konkurs

20 dage før festivalen skulle løbe af stablen, er festivalen Wickmann Festival på Falster blevet aflyst.

Aflysningen skyldes, at foreningen bag festivalen er kommet under konkursbehandling.

Det oplyser festivalen selv på deres hjemmeside.

'Foreningen Wickmanns Venner, der arrangerer Wickmann Festival 2023, er den 7. juli 2023 taget under

konkursbehandling, hvorfor festivalen den 27/07-23 til den 30/07-2023 er aflyst', lyder det på hjemmesiden.

Beklager

Danny Wickmann, der er bestyrelsesformand i foreningen, begræder, at de har været nødt til at aflyse festivalen.

Han fortæller på hjemmesiden, at de i foreningen længe har kæmpet for at få økonomien til at hænge sammen, men at det ikke er lykkedes.

'Som bestyrelsesformand skal jeg beklage at min strategi fejlede, og at foreningen er nødsaget til at skuffe en masse mennesker der havde planlagt deres ferie for at kunne opleve Wickmann festival, musikere der havde set frem til at underholde folk, og de frivillige der havde taget fri for at arbejde for at skabe en god oplevelse,' lyder det fra bestyrelsesformanden.'

Konkursen skyldes ifølge festivalen et svigtende billetsalg og for store økonomiske udfordringer.

'Dette skyldtes et for lavt billetsalg og et deraf for stort forventet underskud. Afholdelsen af festivalen kunne herefter ikke anses for forsvarlig, ligesom bestyrelsen vurderede, at foreningens videre drift ikke ville kunne opretholdes', skriver festivalen på deres hjemmeside.

Har man billet til festivalen, anbefales det, at man tager kontakt til det advokatfirma, der administrerer konkursen.

Wickmann Festival skulle efter planen være løbet af stablen fra 27. juli til 30. juli.