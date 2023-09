Aflyst efter festival-kaos: - Jeg er super ked af det

Faustix ærgrer sig over, at han alligevel ikke kunne spille ved Køge Festuge fredag aften

Fredag aften opstod der kaos ved Køge Festuge, hvor alt for mange mennesker på en gang forsøgte at komme frem til en koncert.

Af sikkerhedsmæssige årsager lukkede arrangøren i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi festivalen fuldstændig, og det betød, at dj'en Faustix måtte pakke sammen uden at have optrådt.

I en story på Instagram sætter Faustix, der har det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen, nu ord på den ærgerlige situation.

'Jeg er super ked af at måtte aflyse mit show i Køge. Jeg er ikke blevet informeret om andet, end at Køge Festuge har sagt tak for i aften', skriver han på det sociale medie og tilføjer efterfulgt af en hjerteemoji:

'Jeg håber, alle er okay'.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Faustix.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Faustix danner par med influencer Irina Olsen. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Ingen tilskadekomne

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste fredag aften i en pressemeddelelse, at flere tusinde mennesker på en gang havde forsøgt at komme ind på festivalpladsen i Lovparken, selvom der allerede var fyldt.

Derfor lukkede arrangøren i samråd med politiet for festlighederne.

'De mange mennesker medførte en presset situation, hvor det var svært for de personer, der var inde på pladsen, at komme ud, og mange kunne ikke komme væk fra stedet. Vi forsøgte efter bedste evne at få ro på situationen, og arrangørerne valgte at åbne nødudgangene fra pladsen for at give folk mulighed for at komme væk', lød det fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen i pressemeddelelsen.

Lørdag morgen oplyser vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet, at der fortsat ingen meldinger er om tilskadekomne.

Ifølge politiet var der omtrent 11.000 mennesker på pladsen, da man klokken 20.30 valgte at lukke. Omkring 2000 mennesker forsøgte på det tidspunkt at få adgang til pladsen.

Senere lørdag skal Køge Festuge i samråd med politiet planlægge, hvordan festivalen skal forløbe lørdag aften. Ekstra Bladet følger sagen.