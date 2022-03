Aflyste efter alvorlig sygdom: Hausgaard tilbage

I sidste uge måtte Niels Hausgaard aflyse flere af sine planlagte koncerter. Nu er han klar til at optræde igen

Alvorlig sygdom i Niels Hausgaards nærmeste familie tvang i sidste uge den 77-årige troubadour til at aflyse en række koncerter.

Hausgaard er netop nu i gang med sin Danmarks-turné, 'Lad det nu ligge', der startede midt i februar og sender ham hele landet rundt.

I alt måtte han aflyse seks planlagte shows i sidste uge, hvor fans i Nykøbing Falster, på Bornholm, i Thisted samt i Hjørring glip af sange og skarpe betragtninger fra den jyske samfundsrevser.

Nu er der heldigvis godt nyt til dem, der har billet til de kommende shows.

Onsdag er han tilbage på scenen i Musikhuset i Aarhus. Det bekræfter hans manager, Frank Panduro, over for Ekstra Bladet.

- Ja, koncerterne i Aarhus bliver gennemført. Også dem i Horsens.

- Så Hausgaard er tilbage på scenen?

- Ja, han er tilbage på scenen, siger Frank Panduro.

Hvad den præcise årsag til sidste uges aflysninger er, har hverken Hausgaard eller Panduro en kommentar til.

Pligtopfyldende

Men som manageren sagde i sidste uge, så plejer sangeren og satirikeren ikke at slå op i banen.

- Niels er jo en meget pligtopfyldende mand, så der skal noget til, før han aflyser, som han udtrykte det.

Niels Hausgaards turné fortsætter frem til maj, hvor han efter planen slutter af i Musikhuzet på Bormholm med to af de udskudte koncerter.

Desværre har det ikke været muligt at finde nye datoer til de to aflyste koncerter i Nykøbing Falster, da den lokale revy rykker ind og lægger beslag på lokalerne, hvor Hausgaard skulle have optrådt.

Niels Hausgaard kan dog opleves på TV 2 PLAY om søndagen, hvor han kan ses i den nye sæson af serien 'Minkavlerne'.