Aflyste i sidste øjeblik: Her er erstatningen

Carpark North har sagt ja til at spille på Tinderbox i Odense med et døgns varsel, efter britiske George Ezra måtte aflyste

Hvis man havde glædet sig til at synge med på storhittet 'Budapest' fra britiske George Ezra på årets Tinderbox, er man nok slemt skuffet.

Popstjernen kunne tidligere torsdag meddele, at han med et døgns varsel har aflyst sin koncert fredag aften på grund af sygdom.

Og havde man troet, at festivalen havde et internationalt es i ærmet som erstatning for den britiske hitsanger, bliver man slemt skuffet igen.

Nu meddeler Tinderbox nemlig, at den danske rockgruppe Carpark North tager Ezras plads på scenen i Odense i stedet.

'Vi har armene højt i vejret over, at Carpark North har trådt til med ultrakort varsel!', skriver festivalen på Facebook, hvor de samtidig oplyser, at bandet træder op på Blå Scene fredag klokken 19.15, hvor George Ezra oprindeligt skulle have spillet.

Flere aflysninger

George Ezra oplyste tidligere torsdag på Twitter, at grunden til den sene aflysning er, at han er blevet ramt af strubebetændelse.

George Ezra er primært kendt for hittet 'Budapest'. Foto: Mathias Svold

'Jeg er virkelig knust over at sige, at jeg ikke får mulighed for at spille på Tinderbox i Danmark i morgen. Jeg har fået en ubehagelig strubebetændelse, og jeg er af lægerne blevet rådet til helt at hvile min stemme i 48 timer', skrev han og fortsatte:

'Jeg hader at måtte aflyse koncerter, men den her er desværre ude af min kontrol. Jeg undskylder over for alle dem, der havde planlagt at komme og se mig'.

Samme forklaring lød tidligere på sommeren på festivalen NorthSide, da den norske sanger og sangskriver girl in red aflyste sin koncert.

Hun blev erstattet af danske Dopha.

