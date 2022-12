Aflyste i sidste øjeblik: Nu taler hun

Julie Berthelsen er ked af at have måttet aflyse tre julekoncerter over weekenden. Det er beklagelige omstændigheder, der ligger til grund for aflysningerne, forklarer hun

Der er nok mange, der forbinder sangerinde Julie Berthelsen med julen, efter hun år efter år har optrådt i tv-formater som 'Julehilsen til Grønland' og 'DR's store juleshow'.

Men havde man glædet sig til at opleve hendes skønsang i løbet af weekenden, hvor hun skulle have gæstet Tønder, Gram Slot og Værket i Randers, blev man skuffet.

Koncerterne aflyste Julie Berthelsen nemlig fredag, og i et opslag på Instagram forklarede hun, at det gjorde hende utroligt ked af det.

'Det er ikke med min gode vilje, men det er under beklagelige omstændigheder, som forhindrer os i at spille koncerterne', skrev hun blandt andet i opslaget.

Alle har det fint

Til Ekstra Bladet forklarer 43-årige Julie Berthelsen, at hun ikke kan gå i detaljer med de beklagelige omstændigheder, der har været årsag til aflysningen.

'Jeg kan kun sige, at alle har det fint, det er ikke noget i orkestret eller mig, der er 'gået galt'. Heldigvis', skriver hun.

Julie Berthelsen blev kendt, da hun medvirkede i 'Popstars' i 2002. Siden har karrieren budt på både musik, tv-optrædener, skuespil og cirkus. Foto: Ernst van Norde

Julie Berthelsen slår samtidig fast, at det heller ikke har noget at gøre med spillestederne.

'Jeg kan kun sige, at jeg er glad for, at mit publikum har taget det så godt og sendt mig søde beskeder. Jeg har fuld forståelse for dem, der stiller spørgsmålstegn og ville ønske, jeg kunne forklare mere', skriver hun og fortsætter:

'Jeg vil blot holde fast i, at det bestemt ikke var med min gode vilje, og at det blot ikke lige kunne være anderledes. Det er i virkeligheden ikke så mystisk eller dramatisk - slet ikke - det er blot for at passe på alle parter'.