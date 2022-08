Afsked blev aldrig til noget: Derfor droppede jeg det

Wafande fik i 2020 'en besked fra universet' om at ende sin karriere som artist, men savnede publikum, og han nåede aldrig rigtig at stoppe, før han var i gang igen. Han nægter, at det var et planlagt stunt. Se videointerview her

I 2020 gik Wafande ud med meldingen om, at han nu ville stoppe sin aktive karriere som artist. Nu skulle han fokusere på at skrive musik for andre, hed det sig.

Det annoncerede karrierestop blev dog sjovt nok aldrig rigtig til noget, for han har ivrigt optrådt på landets scener bl.a. med sit artistkollektiv Donkey Sound lige siden.

Da Ekstra Bladet fanger den 39-årige sanger på AiaSound Festival, fortæller han gerne om årsagen til, at han har 'genoptaget' sine aktiviteter på scenen, selv om de aldrig rigtig sluttede:

- Det hænger sådan sammen, at jeg er opdraget på en meget hippie-agtig måde, hvor man følger sit hjerte, og omkring fire til seks måneder før corona, så mærkede jeg noget inde i mit hjerte, der gjorde, at jeg ville tage en pause, fordi jeg havde været på tour i 10 år, fortæller Wafande og fortsætter:

- Jeg havde lyst til at koncentrere mig om at udvikle min sangskrivning og studieteknik. Så fik jeg også en datter, som nu er fire år, og fik for nylig en mere, der er tre måneder, så jeg havde brug for at være lidt mere hjemme og dedikere mere tid til familie og mig selv. Det var som om, universet sendte mig en besked om, at jeg havde behov for at tage en pause. Så gik der seks måneder - så kom corona. Så timingen har jo aldrig været bedre. Man skal lytte til sit hjerte.

- Hvorfor så begynde igen?

- Lige pludselig kom følelsen tilbage, at jeg savnede publikum.

- Så det var ikke et stunt, ligesom når man hører om store kunstnere, der tager på farvelturné, og som så er tilbage med nye koncerter efter?

- Det har aldrig været et stunt - det har været en følelse. Jeg havde bare behov for at trække stikket.

Wafande fortæller, at hans annoncerede stop intet som helst havde at gøre med hans mislykkede taco-eventyr, der har været ivrigt beskrevet i Ekstra Bladet.

Et sats, han i øvrigt slet ikke fortryder:

- Jeg synes overhovedet ikke, at det var mislykket. Jeg kom ind i en helt ny verden. Som musiker har jeg udviklet mig helt vildt meget, fordi jeg har fået lov til at træde lidt til side fra mit eget ego. Taco-eventyret var ikke en fejl. Man kan lave en masse 'mistakes', men enten lærer man af dem, eller også bliver man bedre.

- Du er på vej med en ny single nu. Hvad er planerne ellers?

- Der kommer en officiel 'Wafande er tilbage'-koncert 31. marts i Amager Bio, hvor vi sætter et stort stempel på, at nu er det tid til det store comeback, selv om folk nok har luret, at jeg ikke kan gemme mig så meget længere. Så er jeg ved at lave en EP på fransk, fordi jeg savner at appellere til det franske marked.

- I den forbindelse er jeg ved at lave et charity event, hvor vi skal køre hospitals- og sportsudstyr til Gambia i gamle autocampere fra før 80'erne. Så jeg prøver ligesom at ændre verden på min egen måde, hvor man ikke er afhængig af de store organisationer, men gør noget selv, fortæller sangeren.

Wafande har lagt op til den store comeback-koncert i Amager Bio i marts næste år. Her er han på scenen på AiaSound fredag eftermiddag. Foto: Per Lange

Vant til små forsamlinger

Når karrieren skal kickstartes igen, bliver det spændende at se, om den trofaste fanskare, Wafande havde for år tilbage, er fulgt med.

Bedømt på det ringe fremmøde, han og Donkey Sound mønstrede fredag eftermiddag, da de optrådte for anslået 400 mennesker på AiaSound,Festival, er der lang vej.

Wafande tager dog ikke fremmødet så tungt:

- Vi er jo vant til, siden vi startede Donkey Sound, der ligesom var en bevægelse, som skulle bygges op, at spille små ting. Så for os - om der står 5 eller 10.000 - så skulle de have et show. Det endte med, at der kom mange, og vi er SÅ tilfredse, altså.