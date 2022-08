Afslører fræk historie

Christopher smed sin trommeslager under bussen under fredagens koncert

Musikeren Christopher kan det med at underholde et publikum, og fredag gjorde han det igen.

Lidt mere end halvdelen af Bøgescenerne var fyldt, da han startede koncerten 13.30, men hvor folk flygtede fra Justin Bieber, så stormede de mod Bøgescenerne for Christopher, der hurtigt fik fyldt de tomme pladser ud.

Han kan da også sit kram.

'Skanderborg, hva' så?'

'Skanderborg, lad mig se de hænder'

'Hvis nogen kan finde ud af at feste, så er det Skanderborg'.

Kliché på kliché på kliché, men det virker, og det gjorde det også fredag eftermiddag, hvor Christopher delte nogle mere personlige historier. Ganske vist ikke om sig selv, men han smed gerne sin trommeslager under bussen foran horden af mennesker.

- En sjov historie. Han mistede nemlig sin mødom her på Skanderborg Festival, indledte Christopher og satte navn på:

- Det gjorde han. Hun hed Camilla, og vi har efterhånden fået den historie så mange gange, at jeg er ved at være træt af den. Han hedder Thomas Drachmann, mine damer og herrer, grinede han.

Væk med de telefoner, lød det senere fra Christopher. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Væk med dem

Der blev også sendt en løftet pegefinger ud til visse dele af publikum.

- Skanderborg, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at spille den næste sang for jer. Det er en personlig sang, som blandt andet handler om at være afhængig af Instagram, Facebook, sociale medier og sådan noget. Og man kender det. Det der med at man er i dårligt humør, finder telefonen frem og tænker: 'Mon ikke jeg får det bedre, hvis jeg scroller lidt'. Og det får man bare ikke, lød det som optakt til stikpillen:

- Jeg ved, der er nogle oppe på forreste række, som kan relatere til denne her sang, og som ser hele koncerten gennem en telefon. Men nu vil jeg gerne lige opfordre til bare lige på denne her at lægge den i lommen og nyde det. Måske synge med, hvis man kan.

Hvorpå han naturligvis brød ud i sangen 'Irony'.

Christopher leverede varen. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Lignede hulemand

Efter at have fået nogenlunde samtlige fremmødte piger og kvinder til at smile bredt til 'I won't let you down', 'Ghost', 'Crazy' og 'Told you so' nærmede koncerten sig sin afslutning, og selv den energiske Christopher var begyndt at sætte tempoet en smule ned. Først skulle han dog bede om en tjeneste.

- Hvis I undrer jer lidt over, at jeg ligner lidt en hulemand, så er det, fordi jeg lige nu er ved at indspille en hovedrolle til min første film nogensinde. Jeg vil gerne bede jer om en helt unik ting lige nu, og det er det, jeg har været mest nervøs for ved denne her koncert, lød det fra scenen, inden han fortsatte:

- Skanderborg, er I klar på at hjælpe mig lidt? Hovedkarakteren, min karakter, hedder Elliot, og jeg har brug for, at der kommer et kamera på jer, og så synger I alle sammen 'Elliot, Elliot'. Er klar på at hjælpe mig med den, Skanderborg? Jo mere Michael Jackson-agtigt stille, jeg står, jo mere skriger I. Aftale? Skanderborg, er I med på at være med i en film?

Kort efter kunne sangeren takke, og folk kunne drage smilende til næste koncert.