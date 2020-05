Afsløring: Dansk hitduo snyder alle

Den havde vi ikke set komme.

Succesduoen Phlake har udsendt deres seneste singler i samarbejde med sangerinden Mercedes the Virus, men det har været noget af en gåde, hvem der reelt stod bag det mystiske kunstnernavn.

Indtil nu.

Det viser sig nemlig, at det højst overraskende er Phlakes egen frontmand, Mads Bo Iversen, der har lagt stemme til Mercedes the Virus.

Se også: Dansk hitduo klar til USA

Sangerens vokal er såmænd blevet bearbejdet til ugenkendelighed i studiet af Phlakes anden halvdel, producer Jonathan Elkær.

- Jeg sad og rodede med Mads’ vokal med sådan et plugin, hvor man kan manipulere stemmen. Jeg kom ved et tilfælde til at ‘pitche’ en forholdsvis dybt sunget vokal en oktav op, og så fik vi kæmpe optur over, hvor meget det rent faktisk lød som en kvinde og ikke bare som en effekt, fortæller Jonathan Elkær om opdagelsen.

Oppe i sofaen

Sangeren var straks med på den:

- Jeg hopper sjældent i sofaen, når vi er i studiet. Jaah, jeg har sgu nok aldrig rigtig gjort det før. Men da jeg hørte min stemme som Mercedes, så var jeg med det samme oppe i sofaen og springe og sige: 'Hvad fanden foregår der! Det er da for sindssygt. Er det mig!?' Når jeg får sådan en reaktion, så er det fordi, der er mere at hente. Det kan noget, udtaler Mads Bo Iversen.

Se også: Diva er besat af sex

Fredag udgiver Phlake albummet 'The Illegal Download of Your Soul', hvor fænomenet Mercedes the Virus medvirker på samtlige sange.

Phlake på Roskilde Festival anno 2017 - fredag aften giver succesduoen gratiskoncert på eb.dk. Foto: Per Lange

Der er mening med galskaben, mener Mads Bo Iversen:

- Vi har jo skabt en form for alter ego til mig, der har gjort, at der tekstmæssigt er kommet nogle anderledes sider frem, da sangene jo i virkeligheden er duetter og på mange måder er skrevet som en slags dialog mellem to personer. Det har været enormt inspirerende at forme sangene ved at kunne dykke ned i teksterne på den måde.

Se også: Uventet: Vild triumf for Nik & Jay

Duoen døbte Mercedes the Virus allerede i 2018, og de har besluttet ikke at ændre navnet til trods for, at der som bekendt er en anden virus i omløb i øjeblikket.

'The Illegal Download of Your Soul' er Phlakes tredje album med tilbagelænet R&B. Gruppens debut, 'Slush Hours' fra 2016, lå på albumlisten i 91 uger, og toeren, 'Weird Invitations', gik ind på førstepladsen året efter.