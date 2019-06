Aftalt slåskamp: Amok på festival

Metalfestivalen Copenhell fejrer 10-års jubilæum på Refshaleøen i denne weekend med 25.000 deltagere.

I den anledning satte vi os for at undersøge, hvordan det er at gå amok i en såkaldt 'moshpit'.

En moshpit er et begreb, der er opstået i metalverdenen. En flok publikummer oppe foran scenen indgår i et koordineret masse-skubberi.

Der er inden sure miner, hvis man får en albue i ansigtet. Og ryger du på jorden, bliver du øjeblikkeligt samlet op igen. Det er aftalt slåskamp.

Nærmest terapeutisk

At dømme efter de glade ansigter på deltagerne efter en moshpit, så er det en forløsende, nærmest terapeutisk energiudladning. Og hvis man nu ikke er til hverken spinning eller yoga, så er her i hvert fald et alternativ.

Michael Kihlén var mere end villig, da Ekstra Bladet tilbød den blonde gut at være kameramand. Foto: Per Lange

Vi spurgte en langhåret, svensk moshpit-entusiast ved navn Michael Kihlén, om han ville hjælpe os. Det ville han gerne - så vi spændte et GoPro-kamera fast på brystet af det 20-årige energibundt og slap ham løs i vanviddet, da det amerikanske band Terror underholdt.

Kom med på den vildeste tur i helvede i klippet øverst i artiklen.

Udsolgte Copenhell fortsætter i dag, hvor man kan få blå og gule mærker til blandt andre Lamb of God og hovednavnet Slipknot.