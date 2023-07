Afviser: Følger ikke trop med gratis tamponer

Smukfest kommer ikke til at stille gratis tamponer og bind til rådighed, når festivalen i Skanderborg løber af staben i den første uge af august.

Det oplyser festivalen i et skriftligt svar.

- Men ingen kvinder skal selvfølgelig have ødelagt en festivaldag i skoven med uventet blødning, og vi hjælper altid vores gæster så godt som muligt, siger hr-chef, Trine Teglhus, i svaret.

Derfor kan man henvende sig flere steder på pladsen, hvis man er i knibe.

- Man kan derfor henvende sig og få en gratis tampon eller et bind i en af de tre Smukshopper på pladsen eller i Skovskadestuen – sidstnævnte stopper enhver blødning, oplyser Trine Teglhus.

Onsdag meddelte den fynske festival Hansted Live, at festivalen ville sørge for gratis bind og tamponer til gæster, når begivenheden finder sted torsdag, fredag og lørdag næste uge.

Annonce:

Sindssygt stolte

På festivalens Facebook-side lød det, at festivalen var 'sindssygt stolt over at være foregangsbillede for så vigtigt et tiltag'.

- Vi håber, at vi kan samle vigtig erfaring, som vores venner i festivalbranchen kan drage nytte af og forhåbentlig dermed kan ride med på samme bølge i fremtiden, sagde festivalchef Lars S. Aagaard til TV 2 Fyn onsdag aften.

Initiativet skal sikre, at kvinder føler sig mere trygge og tilpas under festival.

Folkene bag sagde selv til det fynske medie, at de bliver den første danske festival med et tilbud om gratis bind og tamponer.

Hansted Live samarbejder med Svendborg Event, som også er glad for initiativet.

Til TV 2 Fyn sagde eventchef i Svendborg Event Anja Haas, at det skal være 'lige så naturligt at få sine hygiejneprodukter, som at der er toiletpapir på toiletterne'.

Tilbuddet til gæsterne leveres af den svenske virksomhed Herbox. Rundtomkring på festivalområdet bliver det muligt at få et bind eller en tampon fra en automat.

Det fremgår ikke, hvor meget tilbuddet koster Hansted Live.

Tiltaget på den fynske festival følger et initiativ fra Næstved Arena, der for nylig meddelte, at de som det første spillested i landet vil tilbyde de samme hygiejneartikler gratis.