Afviser grov beskyldning

Entertaineren Johnny Madsen insisterer på, at det ikke passer, han er holdt op med at drikke alkohol

Ondsindede rygter florerer om Johnny Madsen i musikbranchen.

Flere rygtesmede har tilmed kontaktet Ekstra Bladet med oplysningen om, at den legendariske rockstjerne er holdt op med at drikke.

Det er dog ikke noget, Johnny Madsen har opdaget:

- Selvfølgelig kan jeg afvise det! Jeg er ikke holdt op med at drikke, men når jeg koncentrerer mig om at male, som jeg har gjort de seneste år, så drikker jeg ikke så meget. Jeg kan simpelthen ikke male, når jeg drikker. Ikke engang en lys øl, forklarer multikunstneren.

For Johnny Madsen er store mængder alkohol primært forbundet med livet på landevejen, der ikke er, hvad det har været, hvis man spørger veteranen:

- Jeg er fandeme træt af at bo på hoteller. Man må ikke ryge på hotellet, og 'tak fordi du tænker på miljøet'. Man opfordres til at bruge ét håndklæde, men jeg bruger slet ikke nogen! lyder det fortvivlet fra troubadouren.

En flaske vodka

Det var dog ikke håndklæder, der i sidste uge fik vestjyden til at aflyse alle årets koncerter. Han droppede både sin traditionsrige sommerturné og efterårets akustiske optrædener, fordi han ikke vil risikere at skulle spille med restriktioner, der hæmmer oplevelsen.

Eneren ryger typisk 40 cigaretter dagligt, men det stiger gerne til 60, når han turnerer. Foto: Per Lange

Johnny Madsen har i øvrigt ikke sin entusiasme for smøger og alkohol fra fremmede. Da Ekstra Bladet besøgte ham på Fanø sidste år, hvor sangskriveren fyldte 70, oplyste han:

- Min mor er 89, og min far døde, da han var 84. Hele min familie var storrygere. De blev alle over 80. Jeg har fået fotograferet mine lunger, og der var en, der sagde, det er babylunger.

- Min mor kan godt drikke en flaske vodka, når hun er på besøg.

Johnny Madsen blev i fjor ramt af en diskusprolaps, som han nu er kommet sig nogenlunde over, men ryglidelsen bevirker, at han er blevet tvunget til at opgive sin passion for golf.

Så noget er han da stoppet med.