'Akavet' Aqua i kæmpe fadæse

Aqua var engang kongerigets største musiknavn. Det er de ikke længere.

Popgruppen har brudt tre års tavshed på pladefronten ved at udsende 'I Am What I Am', der er den officielle sang til WorldPride, som finder sted i København og Malmø fra på torsdag.

Resultaterne på Spotify og hitlisten kan Aqua ikke være stolte af.

'I Am What I Am', der udkom 16. juli, har endnu ikke opnået en placering på hverken Spotifys dagligt opdaterede top 200 eller den ugentlige singlechart, som bandet toppede i 1990'erne med blandt andre 'Doctor Jones', 'Roses Are Red' og naturligvis verdenshittet 'Barbie Girl'.

Markant kritik

Siden Aqua blev gendannet for anden gang i 2016 er deres popularitet skrumpet gevaldigt, og også deres comebackalbum 'Megalomania' fra 2011 var en stor kommerciel skuffelse.

Trioens aktuelle udspil, 'I Am What I Am', er en fortolkning af en musicalsang, som den amerikanske sangerinde Gloria Gaynor gjorde til en discoklassiker i 1983.

Aquas udgave af sangen er blevet skarpt kritiseret i frontkvinde Lene Nystrøms hjemland Norge.

I den førende avis VG kalder anmelderen popbandets version 'akavet', og i en to-stjernet nedrakning beskrives produktionen ligefrem som 'katastrofal'.

Gruppen har netop udsendt remixes af 'I Am What I Am'. Aqua giver spredte sommerkoncerter i Danmark og turnerer i september i Canada.