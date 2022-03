Akut nedtur: Kæmpe fiasko

Danskerne har åbenbart allerede fået nok af Reddi, der er i frit fald på Spotifys hitliste med 'The Show'

I weekenden steg Reddi helt til tops i Dansk Melodi Grand Prix.

Men det er allerede blevet hverdag for gruppen, der nu er i frit fald på Spotifys hitliste.

Reddis vindersang, 'The Show', gik ind som nummer 141 på streamingtjenestens dagligt opdaterede top 200 i lørdags, og dagen derpå blev den sendt op på 35. pladsen.

Mandag røg den dog ned som nummer 68, mens den tirsdag blot lå nummer 112 på danskernes foretrukne streamingportal.

Tirsdag blev 'The Show' afspillet 8946 gange på Spotify herhjemme. Tobias Rahims nye hit, 'Mucki Bar', der ligger på førstepladsen, blev til sammenligning streamet knap 100.000 gange samme døgn.

Duo brændte igennem

Næste onsdag offentliggøres den officielle hitliste, men med så lave placeringer på Spotify er det utænkeligt, at Reddi opnår en placering på charten.

Sidste års vindere af melodikonkurrencen, Fyr og Flamme, tog efterfølgende førstepladsen på både Spotify og den officielle danske chart med vindermelodien 'Øve os på hinanden'.

Sangen klarede sig imidlertid mindre godt i Eurovision, hvor den ikke nåede finalen.

Reddi, der består af to danske og to svenske medlemmer, skal fremføre 'The Show', når den europæiske popdyst finder sted i Torino i maj.

'The Show' er skrevet af blandt andre Remee og Chief 1. Sidstnævnte har også produceret sangen.

