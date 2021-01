Aldrig sket før: Fiasko for Christopher

For første gang i karrieren formår popstjernen ikke at sende en aktuel single ind på den danske hitliste

Christopher fylder 29 i dag, men musikalsk har han ikke noget at fejre.

For første gang i sin ti år lange karriere er popidolet aktuel med en single, der misser top 40.

8. januar udsendte han kærlighedssangen 'Good To Goodbye', som ikke er blevet streamet og købt nok til at opnå en placering på hitlisten.

Nummeret er produceret i Sverige og er en duet med broderfolkets Clara Mae.

Christopher begår løftebrud

Christopher har tidligere sendt hele 22 singler ind på top 40. Han har toppet succesbarometeret med 'CPH Girls' og 'I Won't Let You Down'. Desuden lå han nummer et som gæst på Brandon Beals hit 'Twerk It Like Miley'.

I fjor indtog københavneren top 20 med både 'Ghost' og 'Leap of Faith'.

2020 var også året, hvor Christopher måtte udsætte koncerter på grund af coronapandemien, og sangeren blev selv smittet med virussen i november.

Christopher: - Jeg har corona

Popstjernen og hans kone, modellen Cecille Haugaard, offentliggjorde i sensommeren, at de venter deres første barn.

Hitlisten domineres for tiden af den californiske teenager Olivia Rodrigo, som har lagt musikverdenen helt ned med debutsinglen 'Drivers License', der udkom samme dag som Christophers 'Good To Goodbye'.