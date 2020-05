Alma Agger afslører den ultimative drøm

Fredag aften gav årets 'X Factor'-vinder, Alma Agger sit livs første koncert. Det foregik på Reffen i København og den blev sendt live her på Ekstra Bladet.

Under koncerten blev læserne opfordret til at stille spørgsmål til den 20-årige sangerinde. Det benyttede flere sig af, og mange ville gerne vide lidt om, hvad Alma har gjort sig af tanker om fremtiden.

Og hun er ikke i tvivl.

- Jeg vil rigtig gerne blive en anerkendt sangerinde, og det er en vildt tidskrævende plan, siger hun.

Derfor vil hun også brug al sin energi på det i den kommende tid, selvom hun har alderen til at gå i gang med en uddannelse.

- Lige nu går jeg udelukkende efter musikken, men jeg vil da ikke afvise, at jeg på et tidspunkt kunne finde på at begynde at læse. Hvis jeg skal det, vil jeg gerne læse medicin, siger hun.

Den ultimative drøm er altså, at hun kan gøre sin stemme til sin levevej.

- Jeg vil leve af musikken. Jeg drømmer om at lave fed musik, som folk gider at høre, siger hun.

Hendes forbilleder fra den danske musikscene er mange, fortæller hun.

- Lige nu er jeg vild med Medina, Jada og Clara. Men der er mange. Ældre sangerinder som Sanne og Anne Linnet er også vildt godt. Og Natasja. Og Barbara Moleko. Ej, der er virkelig mange, siger hun.

En af aftenens koncert-seere ville gerne vide, hvorfor Alma Agger ikke havde sunget for sin kæreste, før hun meldte sig til 'X Factor'.

- Jeg synes, at det er ret akavet at synge foran folk bare sådan hjemme i stuen. Men hvis der er en anledning til det, elsker jeg at synge, siger Alma Agger.

Fredag aften var den anledning der i høj grad, da hun spillede sit livs første koncert. Det bliver forhåbentlig langt fra den sidste.