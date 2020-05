Alma giver sin første koncert på Ekstra Bladet: - Jeg er ret nervøs

Thomas Blachman er sendt på ferie, og Sofie Linde har fået fri.

Men andre ord står 20-årige Alma Agger helt på egne ben fredag aften, når hun spiller sit livs første koncert.

Hun har ingen mentor i ryggen, og der er ingen, der skal præsentere hende eller den sang, hun skal synge.

- Det bliver meget specielt. Jeg skal nok lige øve mig lidt på det der med at præsentere mine sange, men jeg glæder mig helt vildt, siger Alma Agger, der i lørdags vandt årets udgave af 'X Factor'.

Fredag aften står hun på scenen for Ekstra Bladets læsere i en live-koncert, der kan følges lige her på ekstrabladet.dk fra klokken 20.

- Jeg har aldrig prøvet at skulle synge så mange sange før, og når man ser på, hvem der før har været koncert med på Ekstra Bladet, kan det da godt give lidt nerver, erkender hun.

Det er navne som Dizzy Mizz Lizzy, Carpark North og Scarlet Pleasure, der under coronakrisen tidligere har underholdt koncerthungrende danskere fredag aften.

- Så det er pænt store sko at skulle forsøge at udfylde, griner Alma Agger.

'X Factor'-vinderen skal synge de sange, som hun allerede har optrådt med ved årets udgave af 'X Factor'.

- Så jeg ved, at jeg kan dem, men de skal selvfølgelig genopfriskes. Det har jeg gjort mest ved at lytte til dem, for jeg har været lidt hæs, så jeg har forsøgt at spare mine stemme lidt, siger hun.

Alma Agger har inviteret sin kæreste til at komme og overvære hende første koncert. Foto: Philip Davali

Under aftenens koncert får hun følgeskab på scenen af fire af de musikere, som hun kender fra 'X Factor'.

- Det er ret rart, at det er nogle, jeg kender, siger Alma Agger.

Som den første af kunsterne ved Ekstra Bladets livekoncerter får Alma Agger publikum til sin optræden.

Den positive udvikling i coronasituationen har gjort, at der må komme 50 mennesker til koncerten, hvor alle krav om afstand og håndsprit bliver overholdt!

- Det bliver mega fedt, men også meget intimt, at der kommer publikum. Jeg kan også fornemme, at det gør mig lidt mere nervøs. Jeg tror, at jeg får testet mine nerver, siger sangerinden, der på grund af corona er blevet snydt for at optræde i storcentre, som vindere af 'X Factor' typisk gør lige efter sejren.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men nu får jeg det her i stedet, og så håber jeg, at jeg kan lave nogle drive-in-koncerter med Mathilde og Emil, siger hun om Mathile Caffey og Emil Wismann, som hun stod overfor i weekendens finalen.

Koncerten med Alma Agger kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.