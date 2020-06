Alphabeat: - Alting i os eksploderede

Vind billetter til koncerten her!

Efter et langt brud har Alphabeat måtte finde tilbage til bandets kerne.

Deres første koncert efter bruddet i 2013 var sidste år til Grøn Koncert, og deres comeback går langt over deres forventning.

- Det var en vild oplevelse at blive kastet ind foran løverne. Det var faktisk en meget positiv oplevelse, fordi vi oplevede, at alting i os eksploderede. Vi skulle nærmest holde os lidt tilbage, fordi vi blev så begejstrede, fortæller Anders SG om koncerten efter seks års pause.

Nummeret, der atter samlede gruppen efter en årelang pause, var 'Sometimes', som fredag udkommer som single. Nummeret er allerede på deres seneste album, men singlen er en anden version, hvor et gospelkor synger med.

Fredag er også dagen, Alphabeat giver koncert på ekstrabladet.dk, hvor koncerten kan streames live fra øverste sal på hotel Radission Blu i København.

Svært at vende retur

Legen stoppede for Alphabeat i 2013, da de klarede sig godt og også begyndte at blive et navn i Storbritannien.

Sådan så det ud, da Alphabeat indtog Grøn Koncert sidste år. Foto: Anthon Unger

Popgruppen, der især er kendt for numrene 'Fascination' og '10.000 Nights', vidste, at det ikke ville være nemt at komme tilbage, lyder det fra bandets to forsangere.

- Vi udgav ikke ny musik og regnede med, at det blev en succes. Vi er godt klar over, at vi har været væk i lang tid, siger Anders Anders Stig Gehrt-Bendixen, der bedre er kendt som Anders SG.

- Og musikbranchen går endnu hurtigere end sidst, vi udgav musik, supplerer Stine Bramsen.

Alphabeat var dengang blevet til et band i top ti-klassen. Faktisk i top seks. Men det var ikke godt nok, for stod det til pladeselskabet, skulle de i top fem, fortæller de.

- Jeg tror aldrig helt, jeg har fattet, hvor stort det var, før det kom på afstand. Det er jeg da stolt af i dag, siger Anders SG.

Fejrede ikke sejrene

Det er altså først set i bakspejlet, at det er gået op for popgruppen, hvor store de egentlig var. Det må være 'noget jysk', der er grunden til det, lyder det.

- Vi så os selv som mindre stjerner, end vi egentlig var, fortæller Anders SG.

- Det var et liv fyldt af modsætninger. Jeg glemmer aldrig, da vi tog bussen i London, hvor der pludselig stod nogle skrigende fans, der skreg, at det var os, og hvad vi dog lavede på den bus. Jeg tror ikke helt, vi fattede, at det var begyndt at gå godt, lyder det fra Stine Bramsen.

En kombination af deres jyske Silkeborg-fornemmelser og et pladeselskab, der pressede dem til altid at gøre det bedre, har holdt deres ben plantet på jorden.

- Vi har heller aldrig syntes, det var cool at fejre os selv, siger Anders SG.

- Næ, vi har aldrig drukket champagne, følger Stine Bramsen op.

- Det er sådan noget, vi gør nu, som da vi udgav vores nye plade og så vinylen, svarer Anders SG.

Alphabeats seneste album 'Don't Know What's Cool Anymore' udkom i efteråret.

