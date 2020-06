Alphabeat: Vi har ikke planer om at stoppe

Det var en stor skuffelse for de seks medlemmer af Silkeborg-bandet Alphabeat, at de omkring 25 festivalkoncerter, der lå og ventede på dem denne sommer, blev aflyst på grund af coronavirus.

- Det har været en sorg. Jeg har virkelig været tynget af det. Jeg begynder først nu at kunne smile igen. Også fordi vi skal spille. Jeg glæder mig! sagde Stine Bramsen til Ekstra Bladet tidligere i dag.

Faktisk havde bandet ikke spillet en eneste koncert siden februar, da de fredag 26. juni klokken 20 stillede sig op på taget af Hotel Radisson Blu på Amager. Her gav de en gratis koncert, som blev vist direkte på eb.dk.

Stine Bramsen på toppen af Hotel Radisson Blu. Foto: Per Lange

Gik du glip af koncerten? Så kan du heldigvis gense den her og i toppen af denne artikel.

Alphabeat blev opløst som band i 2013, men i 2019 fandt de sammen igen og udgav albummet 'I Don't Know What's Cool Anymore'.

Fredag 26. juni var også dagen, hvor de udgav singlen 'Sometimes', som er det første nummer, bandet samlede sig om efter seks års pause.

'Sometimes' betyder derfor noget helt særligt for dem, da det var lige præcis det stykke musik, der gav dem følelsen af, at de havde fundet hinanden igen. Nummeret eksisterer allerede på deres seneste album 'Don't Know What's Cool Anymore', men singlen er en ny version, hvor et gospelkor synger med.

Foto: Per Lange

I løbet af eb.dk's live-sending stillede flere læsere en række gode spørgsmål til Alphabeats seks bandmedlemmer.

Her er, hvad Alphabeat svarede:

- Nu hvor Danmark blev lukket ned, og I for nyligt er startet op igen - hvordan har det påvirket jer?

Alphabeat: Vi skulle have spillet 25 koncerter denne sommer og havde måske set mere frem til det end nogensinde. Vi har arbejdet på dette comeback i 2 år og får aldrig det her momentum tilbage, så det er en kæmpe skuffelse. Omvendt kan vi jo godt forstå det og ved, at alle musikere er i samme båd, så det hjælper lidt.

- I har forhåbentlig ikke planer om at stoppe foreløbigt?

Alphabeat: Nej bare rolig :)

Foto: Per Lange

- I har boet i London i en periode - hvad er det vigtigste, I tager med jer fra den tid i UK?

Alphabeat: Vi lærte mega meget i de tre år - måske var den vigtigste lektie, at man virkelig skal forsøge at holde fast i sin kerne, selv om man bliver påvirket af et international pladeselskab med vanvittigt høje succeskriterier.

- Hvem af jer fandt på, at I skulle genforenes?

Alphabeat: Anders Bønløkke rakte ud som den første, da han havde en ide til sangen Sometimes og følte den kunne være starten på en ny energi i bandet. The rest is history.

- Hvad gør I for at bibeholde Alphabeat-energien i 'det nye' Aphaebeat, så det ikke ender med, at I stopper igen?

Alphabeat: Vi er alle blevet bedre til at tale om tingene og være mindre konfliktsky og det er alfa omega når man skal bevare den gode stemning på den lange bane. Samtidig er vi mere bevidste end nogensinde om, at det vi har sammen er ret unikt.

Til Alphabeats nye single, som blev udgivet i dag, havde bandet inviteret syv sortklædte korsangere. Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange