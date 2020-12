Alphabeat: - Vi vinkede farvel til meget

De fleste kan synge med på Alphabeats kæmpehits som '10.000 Nights' og 'Fascination'. Men snart er det slut.

Bandet har nemlig endnu engang valgt at gå hver til sit. Eller som en af de to frontfigurer Anders SG beskriver det, så er der ikke noget i bandets fremtid, som er givet efter sommeren 2021.

Derfor har det også været et vildt år at se tilbage på for pop-gruppen, som slog igennem i 2005.

Højdepunktet

- Koncerten vi spillede i sommer på toppen af Radisson Blu-hotellet var bogstaveligt talt højdepunktet i 2020. Det var virkelig noget, vi havde brug for, for vi vinkede jo farvel til rigtig mange koncerter henover sommeren, så det var så rart at komme ud og spille igen, og så oven i købet en 'once in a lifetime'-oplevelse, lyder det fra forsangeren Anders SG, da Ekstra Bladet spørger, hvad der har været vildeste i årets løb.

Alphabeat ser sig selv som et live-band, hvor de kan trykke den maks af foran publikum. Foto: Per Lange

- I denne rejse med vores comeback, var den koncert meget vigtig for os, nu når sommeren og alle de koncerter ikke blev til noget. Så det var fedt, at vi som bandt havde en særlig oplevelse sammen. Vi så jo nærmest ikke hinanden henover sommeren, forklarer han.

Efter både en og nu to lockdowns er bandet, som består af hele seks mand, Anders SG, Stine Bramsen, Anders B, Rasmus Nagel, Anders Reinholdt og Troels Hansen, mere end klar på at fyre den af til deres indendørs afskedstourné, som er planlagt til at løbe af stablen til januar og februar.

En sitrende fornemmelse

- Vi glæder os som væddeløbsheste, så det er en hel sitrende fornemmelse. Vi ser det ikke som en mulighed, at det ikke bliver til noget. Vi kører efter plan A, og jeg har ikke lyst til at forberede mig på at blive skuffet. Vi går, med alt, hvad vi har i os, efter at spille vores tourné til januar, fortæller den håbefulde forsanger.

Men selvfølgelig er bandet uomtvistelig bekendte med uvisheden ved større arrangementer for tiden.

- Selvfølgelig må vi se på, hvordan landet ligger til den tid. Det er præmissen for hele det her corona-cirkus

Det var noget af en udsigt. Foto: Per Lange

Meget mere nøgent

Selvom Alphabeat er et band, hvis musik spiller i højt tempo og giver en lyst til at danse, så har de formået at omstille sig til de restriktioner corona medførte.

- Vi har ikke som sådan noget nyt på vej, men vi har udfordret os selv og skåret mange af vores numre helt ind til benet, så det passer bedre til de omgivelser, vi har optrådt i. Vores numre bliver spillet meget mere nøgent og intimt, fortæller Anders SG om, hvordan de har måtte indordne sig og nytænke deres musik, så det passer til en koncert, hvor folk hovedsageligt har siddet ned, som det har foregået i det meste af efteråret i 2020.

