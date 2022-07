Alvorligt syg: Indstiller karrieren

Den 79-årige musiker Rock Nalle med det borgerlige navn Roland Lyhr Sørensen har valgt at indstille sin karriere.

Det oplyser hans management We do Music i en pressemeddelelse, der er delt på Facebook.

'Grundet sygdom har Rock Nalle alias Roland Lyhr Sørensen i samråd med familie, venner og management besluttet at indstille karrieren', skriver de i opslaget, der fortsætter:

'Nalle har igennem flere år kæmpet med KOL og Parkinson, som forværres med tiden. For nylig har en lungebetændelse ydermere gjort den generelle sundhedstilstand dårligere'.

Flere pauser

Rock Nalle har flere gange midlertidigt opgivet musikkarrieren, men er altid vendt tilbage til scenen igen. Han begyndte at optræde allerede i 50'erne, men brød først for alvor igennem i den sidste halvdel af 60'erne med numre som 'In the Midnight Hour' og 'Mr. Pitiful' inden en længere pause fra musikken.

I 70'erne vendte han retur og fik et hit med 'Go'e gamle fru Olsen'. Han har gennem sin karriere samarbejdet med blandt andre Johnny Reimer og Gustav Winckler, og i 1980 hittede han med sangen 'Amanda', som han havde fået af Kim Larsen i bytte for et par sko.

En årrække med personlige problemer og stofmisbrug satte igen karrieren på midlertidigt hold herefter, men i 1996 vendte Rock Nalle retur og har siden givet mere end 1000 koncerter.

De seneste år har han turneret med Michelle Birkballe Band, og det er ifølge Rock Nalle selv afslutningen på karrieren.

'Det har været et smukt og rørende punktum, som vil leve i mig for altid', udtaler han i pressemeddelelsen.

