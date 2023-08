Amerikaner er for stor til Europa

Det er ikke let at være tung.

I hvert fald ikke i Europa, hvis man er en stor amerikansk countrysanger.

Joshua Ray Walker, der i disse dage befinder sig på Tønder Festival, fortæller, at han er udfordret på flere fronter, når han turnerer i Europa:

- Alt er bare meget mindre her. Flysæderne, badeværelserne, og når jeg bestiller en taxa, kan jeg ikke være sikker på, at den er stor nok, sagde manden fra Dallas under et interview i Malmø forleden.

Som en operasanger

Joshuas stemme er også stor. Og det hænger sammen med hans størrelse.

- Min lungekapacitet og basale volumen gør helt sikkert en forskel rent vokalmæssigt. Som mange operasangere er jeg overvægtig, men jeg er også bare en stor, bred og høj person.

Annonce:

Den 32-årige troubadour har haft sin nuværende størrelse siden sine tidligere teenageår. Foto: Per Lange

Joshua holder af at klæde sig spraglet og flamboyant, men han har erkendt, at det nærmest er umuligt at finde farverigt tøj i hans størrelse. Så texaneren laver det selv med hjælp fra skræddere og især sin kæreste:

- Vi farver og syr løs. Hun laver meget af det, og de outfits, jeg er fotograferet i på pladecovers, har hun kreeret.

- Tøj i min størrelse er meget kedeligt. De fleste overvægtige mennesker forsøger at blende ind i mængden, hvilket jeg synes er gakket, for når man har min størrelse, så vil man aldrig kunne blende ind. Man er bare en stor, kedelig klump.

Joshua Ray Walker fortæller om at være blevet fejlkønnet hele livet her.

Læs anmeldelsen af torsdagens koncert i Tønder her. Han spiller på festivalen igen fredag klokken 11.