Ankerstjerne jubler: - Det her er kæmpestort

Chris Burton er næppe et navn, der får en klokke til at ringe for størstedelen af danskerne. Men det kan meget vel snart ændre sig.

Den 16-årige dansker har blot udgivet én sang 'Love Letters', som udkom 1. februar. Den blev opsnappet af Spotify, der satte den på 'New Music Friday'-listen, som viser de hotteste nye sange, folk bør lytte til.

Det fik USA til at banke på døren hos Chris Burtons manager, 'X Factor'-dommeren Lars Ankerstjerne, der nu har gode nyheder. Når den unge dansker natten til fredag udgiver sin blot anden single, sker det i et samarbejde med rapperen Troy Lanez, der har takket ja til at optræde på nummeret.

26-årige Tory Lanez har tidligere arbejdet med stjerner som 50 Cent og Lil' Wayne og er netop nu på turné med selveste Drake.

- Vi synes selv, det er et kæmpestort scoop, indleder Lars Ankerstjerne.

Samarbejdet har udmøntet sig i sangen 'What sucks about love'.

- Vi har haft sangen liggende i et stykke tid og tænkt, at det ville være fantastisk med den rigtige rapper på nummeret. For et halvt år siden var det kun en drøm, men både Chris og jeg er kæmpestore fans af Tory, så vi prøvede at banke på og spørge. Han var sådan 'fed sang, det lyder dejligt', så det er vildt nok. Det er faktisk kæmpe stort, fortsætter Lars Ankerstjerne.

16-årige Chris Burton er godt i gang med at etablere sig i musikbranchen. Foto: PR

Kæmpe potentiale

'What sucks about love' er produceret af Malthe Rostrup og skrevet af 16-årige Chris Burton. Lars Ankerstjerne har hjulpet lidt til i begge processer, men ikke for meget.

- Sangen er skrevet af en, der er 16, og det kan man godt på en eller anden måde fornemme, når man hører den. Jeg kan sgu ikke skrive troværdigt til hans publikum, og jeg tror faktisk, jeg gør ham en tjeneste ved at holde mig væk, griner 34-årige Lars Ankerstjerne.

- Hvor stort er det, at udlandet på den måde får øjnene op for en dansk artist?

- Jeg synes, det er kæmpestort. Jeg tror, at alle os, der arbejder med ham, er enige om, at det spændende ligger i potentialet. Man står jo og tænker, at hvis du er så god, når du er 16, hvad kommer der så til at ske, når du er 21. I Los Angeles siger de, at hans sangskrivning kan begå sig, så det hele er enormt spændende, siger Lars Ankerstjerne.

Troy Lanez på scenen med Busta Rhymes i 2017. Foto: Johnny Nunez/WireImage

Passer på ham

Ankerstjerne har kendt Chris Burton, siden sidstnævnte var 14 år gammel. Og han er indforstået med, at det også er vigtigt, at de passer på en så ung artist.

- Det er noget, vi har tænkt meget over. Hans familie er med i alt, vi gør, men vi har også haft næsten tre år til at tale alle scenarier igennem. Det vigtigste er, at vi passer på ham, og at han bliver ved med at have det sjovt. Men selvfølgelig må det også gerne være hårdt arbejde, for det er en privilegeret plads, han får, siger Lars Ankerstjerne og fortsætter:

- Jeg holder totalt meget af Chris, så vi passer rigtig godt på ham og sørger for, at han har det sjovt og stadig kan passe sin skole.

Chris Burtons første single 'Love Letters' er streamet tre millioner gange på Spotify. Til maj optræder Chris Burton på Spot Festival, og til sommer skal Chris Burton varme publikum op for Rasmus Seebach og Burhan G.