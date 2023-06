Anklages for voldtægt: Fans er ligeglade

Rammstein og forsanger Till Lindemann har den seneste tid været genstand for en storm af negativ omtale, efter at flere kvinder har beskyldt frontmanden for seksuelle overgreb.

Onsdag bekræftede tysk politi, at man har indledt en efterforskning af 'Du Hast'-sangeren som følge af anklagerne. Og torsdag meddelte Universal, at man har sat al promovering og markedsføring af Rammstein i bero.

Till Lindemann og Rammstein har afvist anklagerne om voldtægt. Foto: Per Lange

På metalfestivalen Copenhell er Rammstein imidlertid stadig inde i varmen. Faktisk kan man nærmest vælte sig i Rammstein-T-shirts på pladsen på Refshaleøen.

Og kritikken af Till Lindemann preller da også fuldstændig af på de fans, Ekstra Bladet møder på Copenhell.

Op til domstolene

En af dem er 30-årige Josefine Sørensen, som fortæller, at hun nyder musikken og ser anklagerne mod forsangeren som noget sekundært.

- Tror du på anklagerne mod Till Lindemann?

- Det vil jeg lade dommerne om at bestemme. Lige p.t. er han uskyldig, fordi retten ikke har taget stilling. Så jeg venter og ser, hvad der sker, siger hun.

- Uanset hvad der sker i medierne, er det stadig et band, jeg synes er godt, siger Josefine Sørensen. Foto: Per Lange

- Hvad skal der til, for at du vil genoverveje at tage Rammstein-T-shirt på eller at tage til koncert?

- Det kommer jeg til at gøre uanset hvad. Jeg kan lide deres musik, og det er det, jeg står inde for. Hvad de render og laver omme bagved, det må være op til dem, siger Josefine Sørensen.

Også 50-årige Dennis Berkel forholder sig kritisk over for anklagerne mod Lindemann.

- Jeg har læst om det, og jeg tror sgu ikke ret meget på det. Jeg tror, det er en fis i en hornlygte.

- Jeg synes, Rammstein og Copenhell passer godt sammen. Det er et fedt miljø, der bare skal dyrkes, siger Dennis Berkel, som er '100 procent fan' af Rammstein. Foto: Per Lange

- Hvis nu det viser sig at være rigtigt, og han bliver dømt, er det så noget, der kan få dig til at genoverveje at tage T-shirten på eller at gå til koncerter med Rammstein?

- Nej, slet ikke. Rammstein har jeg hørt lige siden barnsben. Det vil altid være i mit hjerte.

'Hitler var maler'

26-årige Magnus Koldsø har set Rammstein de seneste tre gange, de har været i Danmark. Han mener sagtens, at man kan adskille kunsten fra kunstneren.

- Hvis han har gjort noget forkert, må man gøre noget ved det, men deres musik bliver ikke dårligere af den grund, siger han.

- Jeg kan godt lide Rammstein. Det kan jeg godt lide at høre. Jeg har set dem de sidste tre gange, de har været i Danmark, siger Magnus Koldsø. Foto: Per Lange

- Hvis han ender med at blive dømt, kan det så betyde, at du dropper at tage Rammstein-T-shirt på eller gå til koncerter?

- Nej, det er stadig god musik. Musikken er jo god. Hvis det er sådan, kan man jo heller ikke se størstedelen af Tarantinos film på grund af det med Harvey Weinstein, siger Magnus Koldsø og tilføjer med et grin:

- Der er jo kunst. Musikken er stadig god. Hitler var jo også maler. Altså ikke fordi jeg har Hitler-malerier.

Støtter dem

Samme tilgang har 36-årige Hannah Härenvall fra Sverige, som helt bevidst har iført sig en Rammstein-T-shirt netop nu.

- Jeg elsker bandet. Det er et af mine yndlingsbands, og jeg synes, det er fint at vise støtte nu, hvor der er så meget modstand mod dem

Hannah Härenvall nyder Rammsteins musik og ved ikke, hvad hun skal tro om anklagerne mod Till Lindemann. Foto: Per Lange

For Lasse Hvid Larsen, 26, har anklagerne mod Lindemann heller ingen betydning for forholdet til Rammsteins musik.

- Jeg ville ikke turde sige, hvem der taler sandt. Bandet vil jo selvfølgelig sige, at det ikke er sandt, selvom det så var sandt, siger han og tilføjer:

- Men det har ingen betydning for, om jeg vil høre dem. Det er stadigvæk noget af det mest fantastiske, man kan opleve.