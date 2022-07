Anmeldt i nat på Roskilde: 18-årig kvinde voldtaget

Torsdag blev to mænd tidligt på aftenen anholdt for at onanere foran andre på Roskilde Festival.

Men natten til fredag fik politiet en endnu mere alvorlig anmeldelse.

Klokken 01.44 modtog Midt- og Vestsjællands Politi således en anmeldelse om, at en 18-årig kvinde var blevet voldtaget på et toilet i området mellem Orange og Arena.

Kvinden anmeldte, at en mand havde henvendt sig til hende på festivalpladsen, hvor hun havde afvist, at hun ville have kontakt med ham.

Efter en ganske rolig start, som politiet har kaldt for ekstraordinært stille, er der desværre begyndt at komme gang i de blå blink - denne gang en anmeldt voldtægt. Billedet er ikke fra anmeldte episode. Foto: Henning Hjorth

Ifølge kvinden havde han derpå trukket hende med ind på et toilet, hvor han havde voldtaget hende. Det lykkedes dog kvinden at gøre modstand, så manden tumlede ud af toilettet.

Kvinden havde slået og sparket gerningsmanden, som kan have pådraget sig synlige skader i ansigtet.

Sådan lyder detaljerne i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi, der netop er ved at blive færdiggjort, men som Ekstra Bladet har fået detaljer fra.

Den påståede gerningsmand beskrives som 30-40 år, almindelig kropsbygning, hvid hudfarve, lyst kort hår og et skæg længere end stubbe siddende på 'et rundt ansigt'.

Den påståede voldtægtsmand talte dansk.

Ifølge den forurettede kvinde kom en kvindelig festivaldeltager hen til dem, da de tumlede ud af toilettet. Det er dog endnu ikke lykkedes politiet at identificere den ukendte kvinde, som kan være et vigtigt vidne i sagen.

Vidner, som har set noget i forbindelse med episoden ved toilettet, eller som har bemærket en mand med skader i ansigtet, bedes kontakte politiet på 114, lyder det fra pressevagten hos Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.

Opdateres ....