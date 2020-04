Aura erkender ærligt: - Jeg stener og spiser flere kager

Søndag formiddag bød Ekstra Bladet på en hyggelig søndagsbrunch-koncert, da sangerinden Aura Dione gav koncert direkte fra sit hjem i København.

Den albumaktuelle sangerinde spillede live i 30 minutter for Ekstra Bladets læsere og svarede derefter på tilsendte spørgsmål. Det gjorde hun blandet andet med det formål at sprede lidt god stemning i en tid, hvor coronakrisen er på alles læber, og hvor vi er tvunget til at holde os inden døre.

Se eller gense koncerten her.

Aura fortalte, at hun havde sagt ja til at give koncert på ekstrabladet.dk i håb om at gøre en lille forskel i folks hverdag, hvor coronakrisen er på alles læber, og hvor vi er tvunget til at holde os inden døre og være sammen - hver for sig.

Under koncerten fik seerne mulighed for at komme tæt på Aura - blandt andet ved at sende spørgsmål ind til hende undervejs. Spørgsmålene svarede sangerinden på live efterfølgende, og du kan se eller gense svarene i playeren øverst.

Ligeledes har vi samlet et udsnit af dem herunder:

Aura vakte stor begejstring hos Ekstra Bladets læsere. Foto: Per Lange

Hvad gør du i forhold til motion i denne tid?

- Jeg går nogle ture og giver mig selv lov til at stene, chille, slappe af og være tålmodig med mig selv. Normalt presser jeg mig selv og er god til at være konsekvent, når jeg træner, men lige nu giver jeg mig selv lov til at spise lidt flere kager og bare være god ved mig selv. For jeg synes, det er en lidt voldsom omvæltning.

Må man sige hej til dig, hvis man ser dig i København?

- Det må man gerne. Jeg har kontaktlinser i, så nogle gange kan jeg ikke så godt se folk og genkende dem - heller ikke dem jeg kender - hvilket godt kan være lidt akavet. Men man er altid velkommen til at sige hej.

Det gav en helt særlig stemning, at det var muligt at få et lille indblik i Auras hyggelige hjem i København. Foto: Per Lange

Hvad er planen, hvis dine koncerter i april/maj bliver aflyst på grund af coronavirus? Hvad så?

- Lige nu ved jeg slet ikke, hvad der sker. Regeringen skal jo fortælle os, hvordan det videre forløb bliver, og det afventer jeg på nuværende tidspunkt. Mine koncerter er ikke aflyste, som det ser ud nu, men vi må se, og jeg ved faktisk ikke, om jeg har lyst til at spille dem, som verden ser ud nu og på den måde have det ansvar at bringe så mange mennesker sammen. Jeg tror derfor, de bliver aflyste, og så flytter jeg dem nok til efteråret.

Der blev givet fuld gas fra hjemme-studiet i København. Foto: Per Lange

Hvilke andre kunstnere bliver du inspireret af?

- Jeg har lyttet meget til en fyr, der hedder Antony, der er en New Yorker-artist. Og han har udgivet en sang, der hedder 'Hope there's someone', som er en af de mest inspirerende sange, jeg har lyttet til. Ellers er det lidt forskelligt, hvad der inspirerer mig i perioder. Jeg er lige begyndt at spille klaver igen, og det inspirerer mig rigtig meget til at skrive nogle andre sange. Det her med at bruge mine fingre på en anden måde, end når jeg spiller guitar, det kommer der noget rigtig fint ud af. Jeg har valgt i år at være i min lejlighed og virkelig prøve at nå ind til en kerne igen. Så det næste album bliver ret inspireret af at være her i egne omgivelser i stedet for at rejse ud i verden og skrive med sangskrivere fra USA, England eller Stockholm. Så har jeg taget alt det med mig og sidder her og arbejder.

Hvad er tanken bag dit nye album? Hvad inspirerede dig?

- Jeg var gennem en kæmpe omvæltning i mit liv, hvor jeg havde kastet mig ud i et kærlighedsforhold, som var alt det, jeg nogensinde havde drømt om, men så var det det ikke alligevel. På en eller anden skulle jeg videre, og så skrev jeg den her 'Fearless Lovers EP', fordi jeg tænkte, at den, jeg skal finde sammen med, på en eller anden måde skal være frygtløs, så vi kan mødes og være sammen som hele mennesker. Det budskab er smukt at sende ud, synes jeg. The broken heart-album.

Hvilket nummer er dit favoritnummer fra den nye plade?

- Det er 'Colorblind', fordi den er så sindssygt sårbar, og fordi jeg synger den, som den bliver til. Jeg nåede ikke engang at få skrevet ordene ned, før den fløj igennem mig, og derfor har jeg også lidt svært ved at synge, fordi den er så intens. Den har noget særligt og magisk.

Aura havde glædet sig meget til at optræde for Ekstra Bladets læsere, og det blev bestemt en stor succes. Foto: Per Lange.

Se eller gense Aura svare på alle spørgsmålene i playeren øverst i denne artikel.

