Av av av: Reiley ydmyget på Smukfest

30 mennesker.

Det var, hvad den danske repræsentant fra dette års Melodi Grand Prix, Reiley, kunne kigge på, da han gav koncert på Smukfests andenstørste scene i Bøgeskoven i Skanderborg.

Den 20-årige ... eller 22-årige? Nej, den 25-årige Reiley formåede at afholde sin første danske koncert med otte numre.

De forbigående tog sig dog den frihed at stoppe op. Betragte i omkring ti sekunder. Og gå videre fra Melodi Grand Prix-sangeren.

Bevares, publikum dryppede dog til løbende. 'Breaking My Heart'-sangeren sluttede sit show af foran omkring 60 mennesker på scenen, der kan huse omkring 25.000 tilskuere.

Reiley er kendt fra sin Melodi Grand Prix-optræden, hvor han vandt den danske udgave, men fejlede grusomt til Eurovision. Foto: Per Lange

Smukfest er igen i år blevet ramt af store mængder regn. Ekstra Bladet har taget gummistøvlerne på og begivet sig ud på teltpladsen for at spørge gæsterne, hvordan vejret påvirker deres festivalsoplevelse. Smukfest har i år været en våd fornøjelse.

- Jeg er så skuffet

Hvis man er Melodi Grand Prix-tilhænger eller bare følger med i de udenlandske hits til Eurovision, så var det åbenlyst, at den danske repræsentant faldt fuldstændig igennem, da han fik blot seks point til årets semifinale.

Men heldigvis havde den 25-årige Reiley selvindsigt nok til at italesætte dette under sin koncert forud for sin optræden med 'Breaking My Heart'.

- Så I med til Eurovision? Der gik så meget galt. Jeg er så skuffet. Det må jeg ærligt indrømme, sagde sangeren og fortsatte:

- Men det var en fantastisk oplevelse og en stor ære.

Og så var det da også heldigt, at han kunne få sig en succesoplevelse i Bøgeskoven foran det stillestående publikum.

Reiley selv sagde, at han nød at spille foran 'alle dem, der var kommet'. Foto: Per Lange

Stille på begge sider

Undervejs i de otte numre var der nemlig ikke meget bevægelse.

Udover de mennesker, der passerede scenen og videre hen i vodka/juice-baren.

Men hverken publikum eller Reiley selv bevægede sig meget mere end en radius på omkring en halv meter.

Og da Reileys egen yndlingssang, som han proklamerede på scenen, 'Lovesongs', kom på, var det kun et fåtal af mennesker, der lystede at hoppe en lille smule.

Reiley selv stod med hænderne bag ryggen.

Melodi Grand Prix-sangeren hævdede dog at have haft en 'fantastisk oplevelse' ved at spille på festivalens andenstørste scene, da han takkede af og forlod området efter præcis 29 minutter.