Band i vildrede: Det er et paradoks

De er blevet kaldt den unge generations stemme, Danmarks nye store, samlende rockband og et band af sonisk ambitiøse flottenheimere.

Forsanger Niels Brandt er blevet døbt en fritænkende fuckfinger, og bandets åbning af Orange Scene på Roskilde Festival i 2015 blev kaldt den bedste i mange år.

At de seks medlemmer af The Minds of 99 ikke har fået storhedsvanvid, kan være svært at forstå.

Se på Kim

Men ifølge gruppen er det rimelig enkelt: De står ikke på toppen endnu.

- Det ville være direkte åndssvagt at tro, at vi står på toppen. Når man ser på Kim Larsen, så tænk lige på, hvor lang en karriere man skal have, for at ens musik er helt ude i folks dna. Det tager årtier, et helt liv, og vi har været i gang i hvad ... fem år? siger forsanger Niels Brandt.

Trommeslager Louis Clausen supplerer:

- Med Kim Larsen kan du tale om en kunstner, der er en del af den nationale bevidsthed. Vi har været her i fem-seks år, han var der måske i 35 år og har skrevet nogle sindssyge sange, som er en del af den danske sangskat.

Raketfart mod toppen

The Minds of 99 gjorde sit indtog på den danske musikscene, da bandet vandt DR's Karrierekanonen i 2013.

Selv om det ikke er mere end seks år siden, har de med raketfart haft kurs mod toppen af den danske stjernehimmel.

Første gang, de spillede på Roskilde Festival, var på Rising-scenen i 2014.

Året efter åbnede de den legendariske Orange Scene. I 2016 lukkede de festivalen på scenen Arena, og i 2018 optrådte de for anden gang på Orange Scene.

Bandets succes er til at tage og føle på, og de har selv et bud på, hvad det er, publikum har forelsket sig i.

- Når folk kommer til koncerterne, er hovedårsagen sangene. Nummer to er, at vi bringer energi og efterhånden er blevet et godt liveband, men publikum kommer for sangene og for at være sammen. De kommer for fællesskabet, siger forsanger Niels Brandt.

Mangler et hit

Han tror, at bandet har ramt tidsånden, og at de også selv er ramt af den.

- Vi har været gode til at lytte efter og så være klar til at køre, når energien og musikken ramte os. Sådan en periode er vi også inde i lige for tiden. Det er helt sindssygt, siger Minds-forsangeren.

Ifølge gruppen er det paradoksale dog, at bandet mangler et hit.

- 'Alle skuffer over tid' er det tætteste, vi kommer på at have et hit. Vi har aldrig haft et hit. Vi har aldrig haft en sang i top-50, siger Niels Brandt.

- Det er faktisk ret sindssygt. Vi er et hit, men vi har aldrig haft et hit. Men jeg vil altså i top-50, siger han.

Prisbelønnet

Selv om bandet ikke har toppet hitlisterne, er det alligevel lykkedes dem at hive et hav af priser hjem for deres musik.

For eksempel modtog de i 2016 Steppeulven for Årets Orkester og Årets Album. I år vandt de hovedprisen ved P3 Guld og hev også fem statuetter med hjem fra Gaffa-prisen.

Til deres koncerter står både unge og gamle og skråler med på sange som 'Ung kniv', 'Alle skuffer over tid', 'Ma Cherie Bon Bon' og 'Stjerner på himlen'.

Alt er gået stærkt for Minds, som deres fans kalder dem.

Orkanens øje

Derfor bruger de heller ikke meget tid på at dvæle ved fortiden. Gruppen sammenligner deres rejse med at stå på en stor scene og kun kunne fokusere på den ene optræden.

- Det er så koncentreret, ja, det er som i orkanens øje. Du er der bare så meget, at du intet husker. Der er ikke afsat energi til at huske noget. Du er en atombombe, forklarer Niels Brandt.

Trommeslager Louis Clausen tilføjer:

- Vi har hele tiden været super fokuserede på at være i nuet, så det betyder, at vi næsten ikke kan huske, hvordan det var i begyndelsen.

- Da vores dokumentarfilm, 'Stor som en sol', kom, var det vildt at se klippet fra Bork Havnefestival, hvor der står 12 drenge nede foran og har det vildt, mens der samtidig sidder folk med servietter i ørerne.

- Samme år åbnede vi Orange. Dokumentaren var et spejl, som fik en til at tænke: 'Gud, hvor har mange ting bare ændret sig', forklarer Louis Clausen.

Kvaler i showbiz

Selv om The Minds of 99 fokuserer på nu og her, er der én lektie, de har lært i løbet af de seneste år.

- Det er nemt at komme ind i den her branche, men det er svært at blive der. At blive ved med at kunne lide det og skifte ham, genopfinde sig selv og finde ind til noget nyt og spændende. Finde den næste sang, finde gnisten, siger forsanger Niels Brandt.

- Skattejagten tænder vi på, men man kan hurtigt blive forblændet af det, man kommer ind i. 'Nej, der er gratis frokost herovre, og nej, der er gratis bar derovre, og hey, der er også gratis tøj!'. Så glemmer man at skrive sange, og så er det hele slut, før det er begyndt.

Meget tyder dog på, at The Minds of 99 formår at skærme sig mod berømmelsens skarpe lys.

De er kommet for at blive.

Københavnerband

I løbet af 2019 lægger gruppen vejen forbi de store arenaer i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

I juni var de at finde på festivalerne Heartland og NorthSide, og de har også optrådt til festivaler i Skive og på Nord-Als, og til august er de på plakaten til Smukfest i Skanderborg.

Københavnerbandet glæder sig over at komme ud i landet, for det har hele tiden været missionen.

- Vi er kommet ud af Kødbyen og det hipster-shit. Nu kan vi have en fed oplevelse ude i hele landet og på de festivaler, som måske ikke lige er det rigtig hippe. Men det er det, vi altid har villet, understreger Niels Brandt.

- Vi har altid sagt, at vi vil helt ud på tankstationerne, også selv om vi er fra København. Vi vil være for alle og lave musik for alle. Det er jeg fandeme stolt af, siger han.