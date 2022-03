Bandmedlem om Kjellerup: - Jeg er rasende på ham

Klaus Kjellerups skriverier de seneste dage om krigen i Ukraine har efterladt hans band i ruiner.

På Twitter har han blandt andet skrevet, at russerne ikke bomber Ukraine, og at de vestlige medier lyver i deres fremstilling af krigen. Påstande, som eksperter har afvist overfor Ekstra Bladet.

Hans påstande har dog betydet, at samtlige medlemmer af Danser med Drenge har trukket sig fra det musikalske samarbejde og ikke mindst taget afstand til Kjellerups holdninger.

På Facebook skriver Morten Bolvig, der spiller keyboard i bandet - eller gjorde - at han på ingen måde deler holdning med gruppens grundlægger.

'Derfor har jeg sammen med flere i Danser med Drenge sendt følgende til Klaus: 'I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksom på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine. Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter. Det er holdninger som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra .På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig, og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde', skriver han.

Overfor Ekstra Bladet understreger Morten Bolvig sin afstandtagen til Klaus Kjellerup og hans holdning til krigen i det østlige Europa.

- Jeg er dybt rystet over hans holdning, og det er mig magtpålæggende at tage afstand fra en mand med sådanne meninger, siger Morten Bolvig.

- Jeg er rasende på ham, siger Morten Bolvig, der føler sig taget som gidsel i sagen og understreger, at hans samarbejde med Klaus Kjellerup er definitivt slut.

- Jeg skal ikke spille med ham igen!

- Aldrig?

- Nej! Det er stensikkert, siger Morten Bolvig uden et sekunds tøven.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Klaus Kjellerup har fredag kaldt udmeldingen for 'det dummeste, jeg har gjort'. Hør interviewet her.

Uvis fremtid

Hvad der kommer til at ske med bandet nu, er for tidligt at gisne om, siger Morten Bolvig og Kasper Langkjær, der er trommeslager i Danser med Drenge.

- Vi aner ikke, om spillestederne vil have os. Vi aner ikke, om folk vil se os, og om vi overhovedet selv har lyst. Alt det der, er der ikke taget stilling til endnu. Den kommende tid vil vise, hvad der kommer til at ske.

Kasper Langkjær har på sine Facebook-profil delt et opslag med præcis sammen tekst som Morten Bolvig.

