Bar røv i badesøen: Her tisser alle

Med en nærmest magnetisk kraft tiltrak badesøen på Roskilde Festival søndag svedende og tømmermandsramte gæster i hobetal.

Solen hamrede sine stikkende stråler ned over campingområderne og gjorde teltene til stegende saunaer på stribe, og hvad er så bedre end en kold dukkert?

Men det er med at slå til hurtigt, mener Alberte Tang Dixen. For der bliver tisset lystigt i den kølende balje, hun er på vej i, da Ekstra Bladet fanger hende på den gyngende badebro, der er ved at bukke under, fordi så mange er gået ud på den.

- Søen har jo første åbnet i dag, så jeg tænker faktisk ikke, at det er så galt, siger hun om den stadig tynde urin-blanding.

- Jeg vil måske ikke gøre det om en uge. Det er nu man skal slå til, smiler hun, inden hun hopper i med sin veninde.

- Det er nu, man skal slå til, mener Alberte Tang Dixen. Foto: Henning Hjorth

Tisser ikke

Snorre Alsted Søndergaard har netop været en tur i badesøen - og er klar til at hoppe i igen.

- Det er rigtigt godt mod tømmermænd, og det har jeg nu. Senere på ugen, når der har været rigtig mange mennesker i, så bliver den rigtig ulækker, siger han om søen.

Den unge gut fra Aarhus er helt med på, at det ikke er rent vand, han svømmer rundt i.

- Jeg tror måske, at der er nogle, der tisser derude. Der er to slags mennesker. Der er dem, der lyver og siger, at de ikke tisser, og så er der dem, der indrømmer at de tisser. Og jeg tisser ikke!, griner han.

Snorre Alsted Søndergaard er en af dem, der ikke tisser i vandet.....siger han. Foto: Henning Hjorth

Caroline Bonne har taget en dukkert med sine to veninder, og de lader sig ikke stoppe af en gang pis i vandet.

- Det er fucking klamt. Altså det er virkelig klamt. Men det er jo bare fedt at blive nedkølet. Vi har jo virkelig brug for det, for det er så varmt, siger hun.

Caroline Bonne og hendes veninde hoppede i søen, selvom vandet er lidt klamt. Foto: Henning Hjorth

Bare røv i bajlen

En fyr med en pink flamingo er heller ikke et sekund i tvivl om, at der bliver tømt ølfyldte blærer i søen, fortæller han inden han søsætter sit kæmpe badedyr.

- Jeg tror, at 110 procent har tisset i vandet, siger han og hopper i.

Klar, parat, angrib flamingoen. Foto: Henning Hjorth

Blufærdighed var der ikke meget af ved badesøen, så det var langt fra alle, der tissede i vandet, der også pissede i bukserne.

Flere hoppede i urinvandet præcis, som Gud har skabt dem. Så slipper man også for vasketøj, som er en besværlig ting at kæmpe med, når man er på Roskilde Festival for første gang i tre år.

Bar dolk og så i vandet. Foto: Henning Hjorth

Styr på sikkerheden

Når de mange glade gæster hopper i vandet, er der styr på sikkerheden. Det sørger frivillige som Casper Carow og Regitze Lauritzen for, når de står i tårnet ved badesøen eller på båden ude på vandet.

Det er nemlig kun et lille område af søen, man må bade i. Det skyldes, at den i virkeligheden er en gammel grusgrav, og at den derfor er meget dyb, fortæller 29-årige Casper Carow, der fungerer som en form for dørmand på søen.

- Jeg er 'udsmidderen', alle de andre steder rundt om søen. Dem, der hopper ned de andre steder, hvor man ikke må bade. Der sejler jeg hen og fortæller dem, at de skal bade nede ved badebroen, fordi der står livredderne.

- Vi skal have en idé om, hvor de er henne, og så er jeg der selvfølgelig, hvis det går galt. Hvis de er svømmet ud og ikke kan komme ind, siger han.

Casper Carow og Regitze Lauritzen stod for sikkerheden lørdag, hvor hundredvis af gæster badede i søen. Foto: Henning Hjorth

Casper Carow går til arbejdet med optimisme, og han vil generelt bare holde den gode stemning. Så kan han fokusere på de tidspunkter, hvor det kan gå galt.

- Søen er et sted mellem 16 og 18 meter dyb, og det er en gammel grusgrav, så det vil sige, at det er grundvand. Og grundvand er pissekoldt.

- Jeg havde en for et par år siden, som ville svømme fra den ene ende af søen til den anden. Men jeg fortalte ham, at det kunne han godt glemme, for når han først når ud på midten, er det så koldt, at han får kramper. Og så var han også fuld, fortæller Casper Carow, der arbejder på søen for ottende gang.

Arbejdet for livredderne har dog endnu ikke været uoverkommeligt. Der har ikke været nogen redningsaktioner i vandet for livredderen Regitze Lauritzen.

- Det er meget stille og roligt hernede. Indtil videre har det kun været, at folk holder fat i banetovet, og det må de ikke, for så kan det gå i stykker.

- Folk har været superflinke og supersøde til at høre efter.

- Der er mange hernede.

- Ja, det er der. Det er dejligt at se.

- Det er første gang, jeg står her på Roskilde Festival, men jeg er livredder til dagligt, og så er jeg i gang med en uddannelse til at blive kystredder, fortæller 19-årige Regitze Lauritzen.