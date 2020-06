Begejstrede seere: Gense fredagsbrag her

Fredag aften gav Oh Land koncert kvit og frit her på ekstrabladet.dk. Se eller gense den i playeren nedenfor

Fredag aften bød Oh Land op til dans, da hun gav livekoncert i en halv time direkte fra Odd Fellow Palæet i København.

Til koncerten, som kunne opleves kvit og frit her på ekstrabladet.dk, gav den 35-årige 'X Factor'-dommer den gas til numre som 'White Nights' og 'Speak Out Now' og talte flere gange direkte til publikum i salen og de mange seere hjemme i stuerne.

- Vi har et dejligt publikum her på scenen. Det giver en følelse af, at tingene er næsten normale, og at der bliver åbnet op stille og roligt, og at det ikke bare er mig og Adi (hendes kæreste, red.), sagde Oh Land fra scenen.

- Vi har glædet os meget til at spille for jer allesammen. Vi har forberedt et mere intimt setup, end vi plejer. Det er også vildt at spille i den her tid, for i hele den her coronakrise, hvor vi alle har været derhjemme i vores egne lukkede verdener, har der virkelig været tid til at tænke og samle en masse energi, sagde hun videre.

Oh Land på scenen fredag aften. Foto: Per Lange

I aftenens anledning havde Oh Land bygget sit eget instrument, som hun havde med på scenen til at lave elektroniske lyde.

- Det er en samling af min søns Lego og legetøj, som jeg allernådigst har lånt, sagde hun til Ekstra Bladet inden koncerten.

Med sig på scenen havde Oh Land sin kæreste, Adi, som hun venter en søn med. Foto: Per Lange

Stor ros

Seerne hjemme i stuerne og de 30 tilskuere i salen kunne tilsyneladende lide, hvad de så og ikke mindst hørte, og undervejs i Ekstra Bladets liveblog væltede det ind med rosende kommentarer til Oh Land, der er højgravid og venter endnu en søn.

'Power woman. Fed stemme og skønne sange', skrev en.

'Så dejlig musik. Sjove Lego-lyde, lækkert klaverspil og din skønne stemme', skrev en anden.

'Så hyggeligt med de her fredagskoncerter. Nyder dem så meget. Godt gået, Oh Land. Skønt og helt i top'.

Foto: Per Lange

Nåede du ikke at se koncerten, eller har du bare lyst til at gense den, så kan du finde den hele i playeren ovenfor.

Under Oh Lands koncert var det muligt for Ekstra Bladets læsere at sende spørgsmål ind til hende. De vil inden længe blive udgivet i en artikel her på ekstrabladet.dk.