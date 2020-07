Benhård musik-strid: To monopoler i krig

Vil man lytte til musik fra Lukas Graham, Medina eller Faustix, må man fra fredag morgen vende sig mod andre tjenester end streaming-giganten YouTube.

Det skyldes, at YouTube og Koda, som repræsenterer størstedelen af den danske musikerstand, ikke er nået til enighed om betaling til de danske kunstnere, når deres musik streames via YouTube.

Derfor lukker YouTube så at sige for det varme vand for ikke at krænke ophavsrettighederne.

Ifølge Thomas Riis, som er professor i immateriel ret på Københavns Universitet, er den verserende musik-strid usædvanlig, fordi ingen af parterne har andre steder at gå hen.

- Det, der vanskeliggør situationen, er, at på den ene side er YouTube meget magtfuld, mens Koda på den anden side er de eneste, der kan give tilladelse til dansk musik. Så det er to monopoler, der står over for hinanden, og det betyder, at der ikke umiddelbart er noget at sammenligne med, som man normalt gør, når man skal finde ud af, om en pris er for høj, siger han til Ekstra Bladet.

Vil skære 70 procent

Kodas melding lyder, at YouTube forlanger en midlertidig reduktion i betalingen til musikerne på 70 procent i forhold til det nuværende niveau. Dette nægter YouTube, som dog ikke vil specificere, hvilken aftale de har tilbudt Koda.

De forklarer dog på et pressemøde fredag morgen, at den nuværende takst til danske musikere er høj sammenlignet med andre lande.

Thomas Riis kender ikke til de specifikke tariffer, men han understreger, at der som udgangspunkt er tale om en hel almindelig forhandlingssituation.

- I udgangspunktet er det en ganske almindelig forhandlingssituation. Det, der gør den lidt problematisk set fra Kodas side, er, at YouTube er så stor og magtfuld. Man har set mange andre eksempler på, at en magtfuld part i et aftaleforhold gennemtvinger nogle vilkår, der er gunstige for den magtfulde part, siger han og fortsætter:

- Det handler om, at man skal fastsætte et prisniveau. Den, der køber, synes, at prisniveauet skal være lavt, og den, der sælger, synes, at det skal være højt. Så man skal passe på med at sige, hvad der er det rigtige. Men det lyder da voldsomt, hvis der tidligere har været en aftale om et prisniveau, som nu sænkes med 70 procent.

Han ser det dog som et positivt tegn, at de to parter er i dialog.

