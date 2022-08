Bieber hylder Smukfest: - Vanvittigt

Tusindvis af mennesker gik til en skuffende koncert på Smukfest onsdag aften, da Justin Bieber havde nattevagten på festivalen.

Men er der én, der ikke er skuffet, så er det verdensstjernen selv.

I hvert fald hylder han nu festivalen i et opslag på Instagram, hvor han deler et dronefoto af publikum foran scenen.

'Publikum var vanvittigt i går', skriver han til opslaget, der da også viser et imponerende fremmøde til koncerten.

Stadig lam

Thomas Treo var en af de anmeldere, der ikke var helt så glad for Biebers koncert, der generelt har trukket meget få stjerner fra det danske anmelder-korps.

Han skriver, at selvom popidolet er sluppet af med sin lammelse i ansigtet, der fik ham til at aflyse en række koncerter over sommeren, så er hans musik stadig lam.

Da musikeren ankom til Danmark onsdag eftermiddag, var det med drop i armen, hvilket trak en del overskrifter. Ekstra Bladet var eneste medie på stedet og derfor de eneste med billeder af stjernen med dropstativ.

Her fangede Ekstra Bladets fotograf Bieber i lufthavnen. Foto: Anders Brohus

Forbudte fotografer

Justin Bieber fortsætter sin turné i Norden med koncerter i både Sverige og Norge de kommende dage.

Til søndagens koncert i Trondheim i Norge har stjernen nedlagt veto mod pressefotografer, og det har skabt røre hos vores nordiske naboer.

Det skriver det norske fagblad Journalisten.

- Mange af de store koncerter kommer ofte med en fotokontrakt, men i Biebers tilfælde har vi fået at vide, at der er fotograferingsforbud, siger Pia Leinslie, marketingschef for All Things Live Norge, ifølge fagbladet til det norske medie Nidaros.

Det samme forbud var agt ned over de danske fotografer til Smukfest, og der var derfor ikke en klassisk foto-plads foran scenen. I stedet måtte fotograferne tage billeder af stjernen fra deres pladser blandt publikum.

