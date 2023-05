Billetsalget svigter: Nu gøres pladsen mindre

NorthSide forventer at sælge mellem 5.000 og 10.000 færre billetter i år, end de gjorde sidste år. Det bekræfter festivalen nu i et skriftligt svar til TV 2 Østjylland.

'Det er rigtigt, at vi på nuværende tidspunkt ikke forudser et nyt rekordår på linje med 2022, hvor vi havde over 40.000 gæster', skriver NorthSide i en mail.

For to uger siden fortalte festivalen ellers, at de selv har valgt at sætte et maksimalt antal besøgende på 35.000 for at give mere plads til gæsterne.

Til TV 2 Østjylland skriver de dog pludselig nu, at pladsen i år bliver mindre end sidste år.

'Vi forventer i år 30.000-35.000 gæster, og vi har derfor justeret pladsen til en kapacitet på 35.000', skriver festivalen.

Færre madboder

Udover en justering af festivalpladsen, så vil der i år også være færre madboder på NorthSide.

I en intern mail fra en af de madboder, der ikke kommer med i år, står der, at NorthSide har nedskaleret fra 28 til 21 madboder.

TV 2 Østjylland har set mailen.

NorthSide kommenterer ikke det konkrete antal, men bekræfter, at der i år vil færre steder at købe sin mad.

'Det har betydet en justering i antallet af boder. Vi reducerer ikke i antallet af frivillige på pladsen i forhold til sidste år, da vi ønsker, at publikum får en oplevelse af højere service og mindre kødannelse', skriver Northside.

NorthSide mødte sidste år kritik for, at der var for stor trængsel og kaos i forbindelse med, at de mange gæster skulle forlade pladsen, men også kritik af trængsel enkelte steder inde på selve pladsen.

Det vil festivalen gerne undgå i år.

'Det er helt almindeligt i vores branche, at man løbende justerer pladsen op til afvikling, og det er vigtigt for os at give publikum en bedre oplevelse af serviceniveauet end sidste år', lyder det.