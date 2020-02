Billetterne rives væk ekstra hurtigt

Roskilde Festival regner selv med, at billetterne bliver udsolgt historisk tidligt i år

At Roskilde Festival kan fejre 50-års jubilæum til sommer er tilsyneladende ikke det eneste stykke historie, der bliver skrevet i 2020.

For med den fart, billetterne bliver solgt i, lægger det an til en ny rekord.

'Billetterne sælger ekstraordinært hurtigt. Vi regner med at melde udsolgt historisk tidligt', skriver Roskilde Festivals kommunikationschef Mads Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Allerede onsdag meldte festivalen ud, at billetterne blev solgt ekstraordinært hurtigt.

Og at det fulde musikprogram blev offentliggjort torsdag, kombineret med at det for de fleste er lønningsdag fredag, sænker næppe farten på billetsalget.

Så vil man sikre sig en billet til festivalens navne som Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Strokes og Thomas Helmig, så skal man nok snart se at få svinget dankortet.

Kommunikationschefen forsikrer, at de nok skal melde ud via deres kanaler, når der er tæt på udsolgt. Men når først de gør det, så plejer det at gå rigtig stærkt.

Rekord-salg

De seneste par år er billetterne røget rekord-hurtigt.

Sidste år var billetterne revet væk 6. maj, og i 2018 blev den sidste billet langet over Ticketmaster 7. maj.

De to foregående år er kun slået af Roskilde Festival i 1996.

Festivalen har 80.000 partoutarmbånd samt 5000 endagsbilletter per dag.

Partoutarmbånd er steget fra 2100 til 2250 kroner plus gebyr. Endagsbilletter koster 1100 kroner plus gebyr.

I skrivende stund er næsten alle muligheder for special camping udsolgt. Der er få billetter til 'Rent Your Tent' og 'Get A Tent East' tilbage.

Når Roskilde Festival for 50. gang skal afvikles, bliver det i dagene onsdag 1. juli til lørdag 4. juli med opvarmning fra lørdag 27. juni.