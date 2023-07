Binzer bedømmer Bossen

Tirsdag aften spiller Bruce Springsteen i Parken for fuldt hus. D-A-D-frontmand Jesper Binzer gæsteanmelder koncerten for Ekstra Bladet

Endnu et verdensnavn lægger i denne uge vejen forbi København.

Tirsdag og torsdag aften spiller Bruce Springsteen for røde lamper i Parken i København - kun en uge efter at Coldplay gjorde det samme, mens Elton John underholdt Royal Arena. For 14 dage siden kunne Depeche Mode melde næsten udsolgt på det danske nationalstadion.

- Denne sommer er fyldt med god musik. D-A-D giver meget musik, men det er også vigtigt at kigge op og tage ind, hvad der ellers sker, siger Jesper Binzer, der tirsdag aften er Ekstra Bladets anmelder ved Springsteen-koncerten.

Bruce Springsteen har fyldt meget i Binzers musikalske opvækst, men D-A-D-frontmanden har aldrig tidligere oplevet 'The Boss' live.

- Det glæder jeg mig til. Alt, hvad der sker på en tirsdag, er fedt. Vi plejer at optræde i weekenden, så det er da bare fedt, at der sker noget sådan en dag, griner han og fortsætter.

Det store håb

- Jeg glæder mig til at mærke mit dna. Føle, hvad Springsteen giver mig. De seneste album har ikke rørt mig så meget, men jeg håber, at han synger 'Philadelphia'. Det er mit helt store håb, siger Jesper Binzer der glæder sig til at se, hvordan en rockmusiker på 73 år forbliver relevant.

- Rock i sig selv er blevet gammel. Men man skal ære sin kunst på en relevant måde. Det glæder jeg mig til at se, om han kan, siger den 57-årige rocksanger, der sammen med resten af D-A-D har indspillet musik i Springsteens baghave.

- Da vi indspillede 'Monster Philosophy', var vi i New Jesey. Det var ret sjovt, at vi var i hans nabolag. Vi spiste på de samme diners, som Bruce plejede at gøre, og sådan noget, fortæller Jesper Binzer.

Jesper Binzer er mere til Bruce Springsteens tidlige album. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tre lange timer

Tirsdag aftens musikanmelder for Ekstra Bladet indrømmer, at han er en smule skeptisk over for længden af koncerten. Den 73-årige verdensstjerne har for vane at spille op mod tre timer.

- Jeg ved af egen erfaring, at man ikke kan give den fuld gas i tre timer. Men det er typisk amerikansk kultur at spille så lang tid. Den første time ankommer publikum, den næste lander de, og den sidste time spiller bandet 'den rigtige koncert'. Sådan bygger de det op, siger Binzer, der er klar til at tage anmelderbriller på - men på sin egen måde.

- Jeg er slet ikke sådan en type som Thomas Treo. Jeg elsker at se det positive i alting. Men hvis jeg kan mærke kedsomheden efter tre halvkedelige numre, så siger jeg det, garanterer han.

Ekstra Bladet dækker koncerten tirsdag aften live - sirligt krydret med Jespers Binzers guldkorn undervejs.