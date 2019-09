Binzer: Fint nok at blive korsfæstet

Se verdenspremieren på D-A-D's heftige video til 'A Prayer for the Loud' fra albummet af samme navn

Livet som rockstjerne er andet end bare nøgne damer, sprut og stoffer i lange baner.

Det måtte de fire gutter i D-A-D sande for nylig, hvor bandet såmænd blev korsfæstet i havet. Tilmed i frygteligt regnvejr.

- Det var fint nok. Det var en af årets bedste badedage, lyder det tørt fra frontmand Jesper Binzer.

Anledningen til henrettelsen af de genopstandne veteraner er videoen til singlen 'A Prayer for the Loud', der også er titelnummeret på gruppens comebackalbum.

Sanger Jesper Binzer fra garvede D-A-D lider i kunstens tjeneste. Foto: Kim Wendt/Søren A - Mandoverbord

Ekstra Bladet har her til aften verdenspremiere på den opsigtsvækkende strimmel, hvor det garvede orkester må grueligt meget igennem.

Men der er mening med galskaben, siger Jesper Binzer:

- Titlen 'A Prayer for the Loud' gav os jo mulighed for at lege med en masse religiøse optrin. Sangen handler om, at rock'n'roll er en ting i sig selv. For os er det ikke en del af livet. Det er livet. Og vi skal være glade for de mennesker, der tør være højlydte.

Agger er fan

Videoen er spækket med mere eller mindre forrykte karakterer i groteske biroller. Pludselig ser man den tidligere anfører for det danske fodboldlandshold Daniel Agger lægge arm med en oldtimer:

- Daniel Agger er fan af bandet. Bemærk at han taber dysten mod den gamle mand til sidst. Det symboliserer, at alderdommen har noget at byde på! ler Jesper Binzer, der lige er fyldt 54.

Efter en pladepause på otte år sendte D-A-D 'A Prayer for the Loud' ind på førstepladsen af albumlisten i juni.

Københavnerne drager i oktober på en omfattende europaturné med koncerter i blandt andet Sverige, Tyskland og Storbritannien.