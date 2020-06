Binzer: - Treo har altid ret

Debatten om Ekstra Bladets koncertanmeldeler Thomas Treos musikskriblerier og ordvalg er næppe gået nogens næse forbi. Heller ikke Jesper Binzer, der igennem næsten 40 år har oplevet kritikeren fra flere vinkler, som frontfigur i D-A-D.

- Jeg kan godt lide Thomas Treo, men han omtaler kvinder på en gammeldags facon. Det skal man indse derinde (På Ekstra Bladet, red.), og det skal Poul Madsen også, siger Binzer forud for den koncert, som han giver på eb.dk fredag aften. En koncert, du kan se helt gratis.

- Hver gang jeg siger det her, bliver jeg stenet for det, men Treo har altid ret i sine anmeldelser.

Lette point

Alligevel er der et skår i glasset.

- Lydmor har til gengæld ret i, at det ofte er for lette point. Der skal sparkes opad og ikke nedad, hvilket gør sig gældende i mange af livets facetter, siger Binzer.

Den danske kunstner Lydmors kritik gik særligt på, at hun mente, at Treo var sexistisk i sine anmeldelser, når der var tale om kvindelige musikere.

Senest Treo satte D-A-D under lup resulterede det i fire stjerner, og her var det faktisk publikum, som Ekstra Bladets anmelder rettede det mest af sin kritik mod.

'Dyderne er også gamle, men D-A-D lider noget under, at deres fans efterhånden er så langt oppe i årene, at de ikke rigtig magter andet end at stå og stå. Eller sidde,' lød ordene efter koncerten i århusianske Ceres Arena sidste år.

- Jeg kan godt lide Thomas Treo, lyder det fra Jesper Binzer. Foto: Aleksander Klug

Urpremiere

Der er tale om en vaskeægte urpremiere, når Jesper Binzer fredag aften præsenterer sit nye solonummer 'Premonition' til livekoncert på eb.dk.

Nummeret har dybe rødder i sindet, og det handler i virkeligheden om at kaste sin tvivl og usikkerhed væk.

- En kunstners liv er irrationelt. Man arbejder på det ene nummer, og det er det andet, der bliver et hit.

- Man kan aldrig finde ud af, om man gør det rigtige, og man fokuserer hele tiden på tvivlen, siger Binzer til Ekstra Bladet forud for fredagens koncert, der gratis kan ses på eb.dk.

For med tvivlen kommer der samtidig en for nogen ubehagelig, for andre pirrende, uro.

- Inden man kommer hen til sikkerheden, hvor man siger, at 'nu gør man det bare', så ligger der en masse uro og ulmer. Det har jeg skrevet en sang om, siger han.

Vær overklog

Han håber, at det er en sang, som folk, der eksempelvis selv står foran et stort valg eller præstation, kan relatere til.

- 'Åh fuck, i morgen skal jeg holde tale', kan man tænke. I virkeligheden handler det om, at man skal kunne se fremtiden og være en smule overklog.

- Man skal væk fra virkeligheden og få gang i sjælen og se det hele oppefra, siger han med budskabet om, at det hele nok skal gå.

Jesper Binzer: - Stofferne har altid været til stede

Fredag aften giver Binzer live-koncert på eb.dk, hvor han præsenterer en helt ny sang