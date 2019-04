Blæst bagover af fars succes

I fredags udkom albummet 'Sange fra første sal', som er Kim Larsens sidste sange.

Modtagelsen af de 12 sange, hvoraf de fleste blev indspillet sidste forår i Larsens egen lejlighed i Odense, har været overvældende.

Samtlige eksemplarer af cd'er og vinyler blev revet væk fra alle salgssteder på selve udgivelsesdagen, og nu er andet oplag på vej til forretningerne, fremgår det af en pressemeddelelse, der er sendt ud på vegne af Kim Larsens søn Hjalmer og Larsens gode ven og Kjukken-medlem, Jørn 'Ørn' Jeppesen.

'Det har på alle måder været en utrolig oplevelse med albummet ‘Sange fra første sal', skriver de.

'At være med i hele processen, fra den første spæde øver til de sidste mix-rettelser, har været større end noget, der kan sættes ord på. Vi er blæst helt bagover over modtagelsen, som vi, på Kims og egne vegne, siger tusinde tak for,' lyder det fra Hjalmer Larsen og Jørn 'Ørn' Jeppesen.

Boom af dimensioner

Siden udgivelsen af 'Sange fra første sal' har streamingtjenesterne oplevet et boom af dimensioner med en million streams det første døgn. Spotify havde samtlige sange i deres Top 50 og er albummet er nummer et i YouSee.

Hjalmer Larsen skrev i forbindelsen med udgivelsen et rørende opslag på Instagram:

'Kære far.

Et af dine mottoer som du altid selv efterlevede var: 'Hold stilen', og samtidig hadede du hysteri, og når noget blev for sentimentalt. Det og alt det andet, du på fornemmeste vis gav mig med videre, vil altid sidde dybt i mit hjerte, så selv om dagen i dag rummer alle tænkelige følelser, ved jeg, du præcis ved, hvad jeg og vi sidder med lige nu uden at uddybe det nærmere,' skriver han i sin hyldest til sin afdøde far.

'Jeg fortalte dig heldigvis, hvor uendelig stolt jeg er over at være med på den her plade, og at det altid vil stå som det største og smukkeste for mig,' lyder de rosende ord til Larsen.

'Tak fordi du altid satte barren så højt, og tak fordi jeg måtte være en del af det.'

Kim Larsen døde 30. september 2018. Han sov stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

