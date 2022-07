Blev kun 50: Roskilde er død

VILLE DU stoppe en studentervogn og spørge, om de ikke lige har et godt tip til noget interessant ny musik, der kan give dit liv dybere mening? Nej, vel.

ENGANG VISTE Roskilde vejen for de unge. I dag fører de unge festivalen længere og længere ned ad en blind motorvej.

ARRANGØRERNE køber konsekvent musik til teenagerne. Problemet er, at teenagerne har dårlig musiksmag. Problemet er også, at infantil pop og rap er endnu værre på en festivalscene, end det er på Spotify.

Post Malone klovnede omkring og drak sig fuld, så han var helt i øjenhøjde med kidsne. Foto: Per Lange

man klogere på Roskilde. Nu bliver man dummere. Post Malone og Dua Lipa var årets hovednavne. Han er Justin Bieber med fuldskæg. Hun er Medina med succes.

FESTIVALENS drømmenavne er vel latterligt overvurderede Beyoncé, Taylor Swift og Adele. Det er et visionsløst svedmareridt. Men den nye Eminem, Jimi Hendrix og Bob Dylan findes ikke. Substansen er gået på pension.

HARRY STYLES, Olivia Rodrigo, Kendrick Lamar og Billie Eilish var i nabolaget. Roskilde fik dem ikke på besøg. Verdensnavnene ville have pyntet. Men kun Kendrick Lamar ville have pyntet meget.

Thom Yorke fra den mageløse trio The Smile, som var musikalske giganter blandt dværge. Foto: Per Lange

var der Robert Plant & Alison Krauss samt The Smile . Især Radioheads sideprojekt mindede om, at det stadig er tilladt at udstyre sange med en ambitiøs dimension. Det var tiltrængt.

GENERELT VAR musikken bare umusikalsk. Og den var klistret ind i Somersby, der ikke er cider. Midt i en selfiekultur, der er kulturløs.

ROSKILDE fyldte 50 efter pandemipausen. Det føltes mere som en børnefødselsdag. Corona er blevet en influenza. Festivalen har længe været uhelbredeligt syg. Nu er Roskilde død.