Blev ramt i hovedet på scenen: Nu taler hun ud om dramaet

Popstjernen Drew Sycamore måtte i slutningen af juli i år stoppe midt i sin koncert på Grøn i Odense og forlade scenen.

Hun vendte aldrig tilbage og aflyste således den resterende del af sin optræden den dag.

Årsagen? Hun fik kastet et shotglas i hovedet af en blandt publikum.

'Til mine smukkeste, dejlige, elskede mennesker i Odense, som var der for musik og glæde og nærvær: TAK for jer... jeg så jer. Det knuste mit hjerte at stoppe koncerten, men jeg kunne ikke fortsætte', skrev hun i opslaget, inden hun sendte en bøn til publikum:

'Please, please, please lad være med at kaste ting på scenen. Der er nul tolerance', lød det fra Drew Sycamore, der kaldte episoden for 'det mest grænseoverskridende nogensinde'.

Tilliden blev brudt

I nyt stort dobbeltinterview i magasinet Elle, hvor Sycamore deltager sammen med sin mand, musikeren Mattias Kolstrup, åbner hun her et halvt års tid efter op om episoden.

- Min tillid til publikum blev i den situation brudt. Det er en sårbar position at stå på scenen. Det er fandeme grænseoverskridende at skulle lade som om, at det ikke påvirker en. Når jeg arbejder, vil jeg ikke have kastet ting i hovedet. Jeg er glad for den samtale, som opstod bagefter. Det er vigtigt at tale om, hvad det vil sige at have omsorg for andre mennesker, og hvordan man passer på hinanden - også til koncerter, siger Drew Sycamore bl.a. til Elle.

Hyperventilerede

Da hun fik shotglasset i hovedet, slog hun ifølge Elle ud med armene og gik omgående fra scenen. Magasinet skriver, at Drew Sycamore backstage gik i cirkler, mens hun hyperventilerede og forsøgte at holde gråden tilbage, så hun kunne synge igen.

Hendes guitarist fik dog fortalt hende, at hun ikke behøvede at gå tilbage på scenen - et råd, hun lidt senere valgte at følge.