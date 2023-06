Blitz, blitz, blitz: 276 røg i fælden

276 bilister blev torsdag blitzet for at køre for stærkt på motorvejen ved Roskilde Festival.

Det oplyser Maria Sander Hansen, kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Synderne blev fundet blandt i alt 12.358 biler, som passerede motorvejen på de godt syv timer, politiet holdt øje med ATK-vognen.

Vognen var i første omgang opstillet i vestlig retning mod Holbæk mellem klokken 10.48 og 13.48.

Her passerede 5465 biler. Af dem blev 85 blitzet, hvoraf 13 fik et klip i kørekortet. Den hurtigste bil kørte 124 km/t.

Efterfølgende blev ATK-vognen sat til at holde øje med bilister i østgående retning ind mod København mellem klokken 14.31 og 18.51.

20 klip

På de fire timer og 20 minutter passerede 6893 biler. Af dem blev 191 blitzet for at køre for stærkt, hvoraf 20 fik et klip i kortet. Den hurtigste bil kørte 126 km/t.

Ingen bilister mistede kortet.

Onsdag blev 227 af i alt 18.064 passerende biler blitzet ved festivalen.

Den tilladte hastighed på motorvejen er sat ned til 80 km/t. under Roskilde Festival, og politiet fortsætter målingerne ugen ud.

