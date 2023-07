Blitzet: Så mange gik i fælden

Det var det glade vanvid på motorvejen ved Roskilde Festival i 2022, hvor 5000 bilister blev blitzet af politiets fotovogn, mens de drønede forbi bagsiden af Orange Scene med alt for høj hastig.

Igen i år havde Midt- og Veststjællands Politi valgt at sætte fartgrænsen nær Dyrskuepladsen ned fra de normale 110 kilometer i timen til 80 i forbindelse med festivalen.

Og noget tyder på, at sidste års svimlende antal fartbøder og klip i kørekortet har fået mange til at lette foden lidt fra speederen. I hvert fald er antallet af blitzede bilister faldet markant.

Politiet undrer sig: Over 5000 blitzet!

En sammentælling af fartovertrædelser i forbindelse med dette års Roskilde Festival viser, at 'kun' 1739 bilister blev målt med for højt fart på motorvejen fra søndag 24. juni til festivalens afslutning.

- Overordnet set er vi generelt tilfredse, siger vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, Søren Danielsen, til Ekstra Bladet.

- Det er glædeligt, at flere tager hastighedsnedsættelsen seriøs, men det er da stadig bekymrende, at så mange kører for hurtigt, siger han.

Offensiv udmelding

Både Roskilde Festival og politiet har i år gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at den tilladte hastighed på motorvejen igen ville blive sat ned, og det ser ud til at have haft en effekt.

- Vi har været ret offensive i udmeldingen om det, og vi kan se, at der har være en øget opmærksomhed og en adfærdsændring i forhold til sidste år. Det er positivt, siger han.

- Det faldende antal bøder kan jo også hænge sammen med politiets indsats. Er der lagt færre eller flere timer i at lave fartkontrol i år i forhold til sidste år?

- Jeg har ikke det præcise tal, men indsatsen er nogenlunde den sammen, siger vicepolitiinspektøren.

Under Roskilde Festival i år kørte 229 trods den lokale fartnedsættelse så hurtigt, at det gav et klip i kørekortet. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapporter, blev den højeste hastighed målt til 146 kilometer i timen, hvor der måtte køres 80.

