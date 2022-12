Boing! Nik & Jay skal betale

Nik & Jay skylder deres fans penge.

Det mener jurist hos Forbrugerrådet Tænk, Martin Bruun-Houmølle.

Anledningen er, at Nik & Jays optræden på Kulturværftet i Helsingør torsdag blev afbrudt og aflyst i begyndelsen af intimkoncertens anden halvdel, da en gulvplade i salen gav efter for det hoppende publikum og gabte cirka ti centimeter.

Martin Bruun-Houmølle siger til Ekstra Bladet, at de 1100 publikummer, som havde betalt 450 kroner for en billet, bør kompenseres:

- Jeg vil jo umiddelbart mene, at dem, der har haft billet, skal tilbydes en ny koncert. Og bliver der ikke tilbudt en ny koncert, så bør de få deres penge tilbage. Man kan diskutere, om man skal have alle pengene tilbage som forbruger, fordi man har jo fået noget.

Nægter at svare

Juristen understreger, at det ikke bør gå ud over forbrugeren, at Kulturværftets gulv ikke var tilstrækkeligt holdbart.

- Det er jo ikke forbrugeren, der har valgt det koncertsted, der ikke egnede sig til koncerten. Det er jo fair nok, at man som koncertarrangør undervejs finder ud af, at det ikke går, men så bør man jo tilbyde en erstatning, vurderer Martin Bruun-Houmølle.

En gulvplade i salen tæt på scenen blev trykket ned, da publikum hoppede til musikken. Foto: Thomas Treo

Trods talrige henvendelser til Kulturværftet og Niks & Jays bookingbureau, PDH, har Ekstra Bladet ikke kunne få svar på, om fanskaren kompenseres for den mislykkede aften i Helsingør.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en sms, som Kulturværftet har sendt til billetkøberne på vegne af Nik & Jays management.

Heraf fremgår det, at man 'arbejder på at finde en løsning'. I øvrigt karakteriseres aftenen som 'fuldstændig fantastisk' til trods for, at det 'ikke gik helt som planlagt'.

Beklager aflysning

Torsdagens koncert var den første af tre eksklusive shows i Helsingør, der markerer, at det er 20 år siden, Nik & Jay pladedebuterede.

Kulturværftet oplyser, at koncerterne fredag og lørdag gennemføres planmæssigt, efter salen 'nu igen er sikkerhedsgodkendt af rådgivende ingeniørfirma', som det hedder på kulturhusets hjemmeside.

I en sms til Ekstra Bladet skriver Kulturværftets leder, Søs Krogh Vikkelsøe, at gulvets 'understøtning skulle stabiliseres yderligere'.

Sent torsdag aften forsøgte teknikere på Kulturværftet at få et overblik over skaderne. Foto: Linda Johansen

Natten mellem torsdag og fredag 'beklagede' Søs Krogh Vikkelsøe den højst usædvanlige aflysning.

Ingen kom alvorligt til skade, da gulvet ikke kunne bære publikum.

Vrede blandt fans

Fadæsen i Helsingør er den seneste i en lang række aflysninger for Nik & Jay.

Tidligere på året droppede duoen en turné til hovedstadens Royal Arena og flere sportshaller i provinsen med diffuse forklaringer. Koncerterne var i forvejen flyttet af 'personlige samt logistiske årsager'.

Det skabte efterfølgende vrede på sociale medier, da popidolerne i oktober offentliggjorde de tre intime koncerter i Helsingør, hvor der blot var plads til sammenlagt 3300 fans. 55.000 forsøgte angiveligt at få billet til de eksklusive shows.

På grund af pandemien udskød og siden aflyste Nik & Jay ydermere en akustisk turné i 2021.

Makkerparret kan opleves på flere af sommerens festivaler. Med mindre de aflyser.

