Bortvist fra NorthSide

Musikken og øllet flyder i Viby ved Aarhus, der lægger græs til NorthSide i disse dage.

Desværre flyder de euforiserende og forbudte stoffer også på festivalen, afslører døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Efter premieredagen torsdag kunne ordensmagten melde om et usædvanligt stort antal sager om euforiserende stoffer, og fredag var den gal igen.

'Østjyllands Politis specialpatrulje var igen fredag tilstede på Northside Festival i Viby. Det gav nogle sigtelser for besiddelse af euforiserende stoffer. Udover sigtelsen medfører det klipning af armbåndet og bortvisning fra festivalen', fremgår det af døgnrapporten.

Præcis hvor mange sager, der fredag var tale om, vil eller kan Østjyllands Politi ikke oplyse til Ekstra Bladet.

Væsentligt flere

Torsdag var der 14 sager om besiddelse af narko på selve festivalpladsen.

- Vi kan sige, at det er væsentligt flere sigtelser og sager, end vi normalt har på en enkelt dag på en festival. Det er nogle flere, end vi plejer at have, sagde pressemedarbejder Jakob Christiansen fredag uden dog at ville oplyse konkret, hvor mange flere sager der er tale om.

Han fortalte videre, at det ikke er et bestemt stof, der er i omløb på årets festival.

- Vi har flest sager med hash og kokain, men vi har også haft sager med MDMA og tramadol-piller. Så det er ikke fordi, vi ser et særligt stof, der er i omløb, sagde han.

Jakob Christiansen understregede samtidig, at politiet er konsekvente, hvis de finder stoffer på festivalgæsterne.

- Lad være med at tage stoffer og have det på dig. For man bliver sigtet og får klippet sit armbånd, og så bliver det en meget kort festival, sagde han.

NorthSide slutter i dag. Blandt andre Scarlet Pleasure, Alex Vargas og The Minds of 99 er på plakaten.

