Boyband kommer til Danmark

Efter seks års pause meddelte bandet Westlife i efteråret, at de havde fundet sammen igen.

Nu er de irske drenge Kian Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily og Shane Filan, der vel efterhånden kun kan betegnes som mænd, klar til at synge 'If I Let You Go', 'Fool Again' og 'World Of Our Own' til hungrende fans verden over.

På deres sommerturné, der samtidig er deres 20-års jubilæum, lægger de vejen forbi Nibe Festival 3. juli, hvor de spiller deres eneste danske koncert - i hvert fald i denne omgang.

Kian Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily og Shane Filan i 2008. Foto: AP

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Mandebandet mangler dog et medlem. Brian McFadden, der forlod bandet i 2004, er nemlig ikke en del af den lykkelige genforening.

I Beatles-ligaen

Westlife havde massiv succes i 90'erne og 00'erne og opnåede at få hele 14 singler på den britiske hitliste. Den præstation er kun overgået af legender som The Beatles og Elvis Presley.

Bandet er netop nu aktuelle med single 'Hello My Love', som er skrevet og produceret af hitmageren Ed Sheeran.

