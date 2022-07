Brækker foden på scenen

Den får ikke for lidt, når bandet Zar Paulo er ude at optræde. Faktisk giver bandets forsanger, Emil Vammen, den så meget gas, at scenen glider fra hinanden.

Uheldet var ude forrige weekend, da Zar Paulo spillede koncert, og pludselig røg hans højre fod gennem scenens plader.

Foden brækkede, da han skvattede ned mellem to af de blokke, som scenen består af. Men det var ikke noget, publikum bemærkede, og derfor fortsatte koncerten uændret.

- Det første, jeg tænkte og følte i kroppen, var noget i retning af, 'min højre fod er hermed ubrugelig'. Jeg gjorde mig ingen yderligere tanker, om den var forstuvet, brækket eller bare havde fået et slag.

- Det var mere bare en kort konstatering af, at den ikke var med i legen mere, fortæller Emil Vammen fra bandet og tilføjer, at stemningen var ved at koge over både på scenen og ude blandt publikum, så adrenalinen tog det værste af smerten.

Emil Vammen fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke tydede på, at de andre gutter fra bandet havde bemærket hans dinglende højre fod, derfor besluttede han sig for at fortsætte koncerten, på ét ben vel at mærke.

Krykker eller ej, så kommer bandet til at fortsætte med at holde koncerter resten af året.

- Sommerens koncerter bliver gennemført med mig i en stor sort støttestøvle og et par krykker. Det er klart, at min krop føles mindre mobil nu, men det betyder ikke, at jeg ikke kan performe på en scene. Det betyder bare, at det bliver anderledes. Vi laver højenergiske og ekspressive koncerter, og resten af denne sommer bliver ingen undtagelse, siger Emil, der resten af sommeren vil lære at danse med en støvle på foden.

Bandet skal spille på Smukfest 3. august og har en efterårstour på hele 16 stop.

