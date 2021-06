Bramsen og Volbeat i rockchok

Den havde vi ikke set komme.

Stine Bramsen fra popgruppen Alphabeat synger duet med Volbeats frontmand, Michael Poulsen, på rockbandets nye sang 'Dagen før'.

Nummeret er netop frigivet på streamingtjenesterne sammen med Volbeats anden nye single, 'Wait a Minute My Girl'.

På Facebook skriver det sjællandske succesband blandt andet:

'Det er skønt, at Stine Bramsen, som vi har beundret i en rum tid, var med på at synge en duet på 'Dagen før'.'

Stine Bramsen træder dermed i fodsporene på Johan Olsen fra Magtens Korridorer, der som gæstevokalist var med til at gøre Volbeats 'For evigt' til et gigantisk hit.

Alphabeats frontkvinde er også aktuel i en anden overraskende sammenhæng. Det jyske popband står nemlig for landsholdets sang til EM. Den har fået titlen 'Danmarks Dynamite' og udkommer fredag.

