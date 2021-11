Branco dømt efter suspekt konkurs

Det får konsekvenser for rapstjernen, at han har drevet virksomhed på en 'groft uforsvarlig' måde

Branco rapper om sin kriminelle fortid, men nu kan en af tidens største danske musikstjerner igen prale af at være på den forkerte side af loven.

Hitmageren er blevet idømt konkurskarantæne og må derfor ikke drive selskaber i de kommende to år. Det viser en aktindsigt i dommen fra Sø- og Handelsretten, som Ekstra Bladet har fået.

Retten har fundet det bevist, at Branco har gjort sig skyldig i 'groft uforsvarlig forretningsførelse'. Derfor har han fået konkurskarantæne og skal desuden betale sagens omkostninger på 45.000 kroner.

Dommen kommer efter et par kaotiske konkurser, som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, at Branco - med det borgerlige navn Benjamin Juul Cimatu - har spillet en hovedrolle i.

Derfor blev han dømt

'Det kan konstateres, at selskabet (B.B.B. IVS, red.) ikke har indberettet eller afregnet en eneste krone overfor SKAT,' skriver kurator i sin forklaring til retten.

Faktisk har B.B.B. IVS slet ikke været registreret hos skattemyndighederne.

Alligevel fremgår det af regnskabet fra 2016/17, at der er udbetalt personaleomkostninger for 1.642.982 kroner, ligesom der i den efterfølgende periode har været en række andre overførsler fra selskabet for lidt over én million kroner.

'Jeg har betalt skat'

Kurator mener, at overførslerne har lidt skattekassen et 'ikke ubetydeligt tab' i størrelsesordenen 400.000 til 1.300.000 kroner. Der er dog ikke anmeldt krav i selskabet, fremgår det. B.B.B. IVS var imidlertid blevet tømt og havde lige præcis 0 kroner på kontoen, da det gik konkurs.

Branco har over for retten hævdet, at han har foretaget en efterindberetning af B-indkomst til skattemyndighederne på 610.000 kroner og desuden afregnet yderligere 350.395 kroner, som SKAT krævede af ham.

Den påstand har han dog ikke bevist over for retten, selvom han er blevet opfordret til det, noterer dommeren.

Branco: Ikke min skyld

Rapperen skyder blandt andet på sin tidligere manager, der ifølge ham burde have haft styr på det praktiske.

Retten mener dog ikke, at det er en grund til at frifinde Branco - tværtimod.

'Under de anførte omstændigheder og den udviste adfærd i øvrigt, herunder også at han ifølge egne anbringender overlod de juridiske og praktiske forhold til sin manager, finder retten, at Benjamin Juul Cimatu har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og at han herved har påført blandt andet skattemyndighederne en betydelig og nærliggende risiko for tab,' lyder det i dommen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Branco via rapperens advokat, Tyge Trier, men det har endnu ikke været muligt.