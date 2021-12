Branco indrømmer bommert

Rapperen erkender nu, at han begik en fejl, der førte til konkurser og karantæne fra at drive selskaber

Branco har haft endnu et godt år på hitlisterne, men et skidt år i Sø- og Handelsretten.

Ekstra Bladet kunne i løbet af 2021 afsløre, at flere af rapstjernens firmaer er gået konkurs, og at han i efteråret blev idømt konkurskarantæne og derfor ikke må drive selskaber i de kommende to år.

Branco har ikke ønsket at kommentere konkurserne i Ekstra Bladet, men nu har han udtalt sig om miseren til kulturmediet Soundvenue.

Hitmageren fra Albertslund siger blandt andet, at det drejer sig om ældre firmaer, som han ikke anede, hvordan han skulle drive, fordi han bare var en mand fra gaden, der aldrig havde betalt skat.

Branco alias Benjamin Cimatu forventes at udsende 'Baba Business 3' i løbet af 2022. Foto: All Things Live

Rapperen fortæller, at han derfor overlod styringen af firmaet til en tidligere samarbejdspartner, fordi han ikke selv vidste, hvordan man gjorde:

- Jeg havde fokus på at skabe forretningerne. Jeg troede, folk kunne klare at passe regnskaberne. Men den fejl laver jeg ikke igen. I sidste ende er det en bommert fra min side af, fordi jeg har haft et firma (to firmaer, red.), som ikke har betalt skat, siger han til mediet.

I retten skød Branco også skylden på rapperens tidligere manager, men dommeren mente ikke, at det var en årsag til at frifinde ham - tværtimod.

Påstand ikke bevist

Branco oplyser til Soundvenue, at han allerede efter 14 dage havde betalt regningen til staten.

Det stemmer dog ikke helt overens med dommen fra Sø- og Handelsretten, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at Branco over for retten har hævdet, at han har foretaget en efterindberetning af B-indkomst til skattemyndighederne på 610.000 kroner og desuden afregnet yderligere 350.395 kroner, som Skat krævede af ham.

Den påstand har han imidlertid ikke bevist over for retten, selvom han er blevet opfordret til det, noterer dommeren.

Retten fandt det bevist, at Branco har gjort sig skyldig i 'groft uforsvarlig forretningsførelse'.

Branco og Lukas Graham, der samarbejdede på 'No Evil' og 'Goal' det forgangne år. Foto: Victor Jones

Rapstjernen udsendte både 'Baba Business 2' og '10 Years' i 2021. Begge indtog førstepladsen på albumlisten.

Han lå også nummer et på singlecharten med blandt andre 'No Evil', der er en duet med Lukas Graham.

Mindre godt gik det, da Branco i juni spillede sin egentlige debutkoncert på festivalen Summer Days i Roskilde, hvor kun få hundrede fans mødte op.

Rapperen giver karrierens første store solokoncert i København 12. marts i Forum, hvor kapaciteten er nedskaleret til formatet Black Box.