Branco tjener kassen efter konkurs

Henover weekenden afslørede Ekstra Bladet, at Branco har været viklet ind i konkursramte selskaber, og i forlængelse af rapperens økonomiske kaos kan han nu forvente et større skattesmæk.

Branco bør dog få råd til at indfri sin gæld til samfundskassen.

Hitmagerens aktuelle udspil, 'Baba Business 2', ligger nemlig nummer et på den lukrative albumliste for ikke mindre end ottende uge i træk.

Rapgangsterens samarbejde med Gilli på 'Euro Connection', der var det mest succesfulde album i Danmark sidste år, giver også stadig skejs. Efter 55 uger i top 40 er albummet på 27. pladsen.

Branco markerer sig desuden flot på singlecharten, hvor han har både 'McQueen', 'No Evil' og 'Bando Bitch' i top 15.

De otte uafbrudte uger på toppen med 'Baba Business 2' er en stor bedrift, men der er langt op til rekorden. Gasolin’s klassiske 'Gas 5' indtog førstepladsen i utrolige 21 uger i træk fra slutningen af 1975 og ind i 1976.

Skriver historie

Branco har haft relativt nemt ved at forsvare sin position som nummer et de seneste par måneder, fordi det traditionelt er en tid på året, hvor der ikke udgives blockbusters.

I denne uge er der sågar ikke en eneste nyhed i top 40.

På singlelisten er den højest placerede nyhed 'Stå op gå ned' med Artigeardit og Barselona. Det noget overraskende samarbejde debuterer på 8. pladsen.

The Weeknd har både 'Save Your Tears' og megahittet 'Blinding Lights' på den danske top ti. Foto: Universal

The Weeknds 'Save Your Tears' er nummer et for første gang efter syv uger på charten.

De danske charts medregner streaming samt fysisk og digitalt salg. Se den aktuelle albumliste og singlechart på hitlisten.dk

I USA slår Morgan Wallen rekord med 'Dangerous: The Double Album', der er historiens eneste countryalbum, som har tilbragt de første syv uger på førstepladsen af Billboard 200.

Den kontroversielle sanger fra Tennessee har enorm succes, selvom det resulterede i en heftig shitstorm, at han i slutningen af januar blev filmet, mens han sagde 'nigger' i en brandert.

Morgan Wallen har siden undskyldt flere gange.